Известная украинская певица Слава Каминская, которая является участницей дуэта «НеАнгелы», показала откровенное фото без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица рассказывает об украинской комедии, в которой она снялась в роли жрицы любви.

«Из меня получилась отличная проститутка🤣 Может стоит задуматься ?🤣🧐🤔 Моя героиня - ходячая и сидячая хохма», - в шутку сказала она.

Каминская сопровождала свой пост снимком, на котором она позирует топлес. При этом свою главную гордость она решила прикрыть рукой.

«красотка», «в ожидании чуда», «невероятные формы», «Слава – огонь!», «вау, какие изгибы у вас)», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

В этот раз артистка представила необычный кадр, прогулявшись по зимнему Киеву в длинной парке с меховым капюшоном и заинтриговала фанатов одной пикантной деталью. На снимке живот звезды выглядит так, будто она беременна. Так, артистка позировала с округлившимся животом под одеждой, скорее всего, воспользовавшись момент, чтобы насмешить сеть и подогреть слухи о своей личной жизни.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая