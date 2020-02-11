Такого от ведущей не ожидал никто!

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк поразила кадрами в откровенном наряде, выставив напоказ роскошные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram ведущей.

Так, девушка позирует в примерочной украинского дизайнера, выбрав для себя элегантный боди. Подчеркивали образ Никитюк элегантная шляпа и босоножки. Сам наряд подчеркивает ее роскошные формы.

В какой-то момент Никитюк ложится на диван, а ее отражение заменяют кадры дороги.

Поклонники звезды не смогли что-либо сказать о теле кумира – кадрами Никитюк поделилась в Сторис.

Как сообщалсь ранее, телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети очень откровенным снимком

32-летняя звезда завоевала любовь телезрителей своим чувством юмора и умело подогревает интерес к себе смешными видео. Однако в последнее время Никитюк все чаще радует поклонников фотографиями в купальниках, демонстрируя фигуру.

Но и этого девушке показалось мало, она решила повысить градус кипения на своей страничке и поделилась очень откровенным кадром.

Ведущая выложила снимок, на котором позирует, сидя на кровати в одних сапогах-леггинсах на шпильке. Леся приняла такую позу, что обнаженная грудь закрыта рукой.

«Огонь», «Какие длинные ноги», «Тигрица», «Красотка такая, что…», «оу, май) Девушка, поосторожней пожалуйста», «Это какой-то шок контент», «Красивая», – пишут под фото. Среди комментаторов – и Даша Астафьева, известная любовью к откровенным фото и обладательница роскошной фигуры.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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