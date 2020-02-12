Алла Пугачева оказалась в центре неприятного инцидента

Примадонна посетила в Москве модную кинопремьеру, куда съехалось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако все едва не закончилось фатально. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Российские знаменитости пришли на премьеру фильма "Лед 2". Среди посетителей оказались Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Светлана Лобода, Виктория Толстоганова, Мария Кончаловская и Любовь Толкалина, Андрей Мерзликин, Александр Петров и многие другие.

Алла Пугачева, конечно же, привлекла внимание как журналистов, так и фанатов. 70-летняя Примадонна предстала перед камерами в черных обтягивающих брюках и свободной темной толстовке. Фотографии артистки немедленно распространились по Сети. Судя по неоднозначной реакции пользователей, молодежный вид певицы многие сочли странным и неуместным.

Также стоит отметить, что Алла Пугачева пришла на мероприятие не со своим мужем шоуменом Максимом Галкиным, а в компании известного дизайнера, старого друга Игоря Гуляева. При этом многие обратили внимание, что пара была одета в одном стиле.

Но премьерный показ, на который собрались российские селебритис, оказался сорван. Ближе к концу фильма, едва ли не в самый трогательный момент, когда героиня Марии Ароновой знаменитую песню Аллы Пугачевой "Озеро надежды", на весь кинотеатр прозвучала пожарная тревога. Сперва никто не обратил на это внимания, приняв происходящее за шутку. Но фильм быстро остановили, и тут уже не осталось сомнений, что дело серьезное.

Гостей показа, знаменитостей и простых людей срочно вытолкали из киноцентра, под которым уже собрался десяток пожарных расчетов. Но масштабы происшествия все же оказались небольшими.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы рассказали, что произошло короткое замыкание с последующим горением, администрация кинотеатра справилась со всем сама. Площадь пожара оказалась всего 0,2 кв.м. – буквально с пачку сигарет.

Напомним, Пугачева попала в скандал из-за новой песни, реакция звезды ошарашила.

Как сообщала Politeka, Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны.

Также Politeka писала, что Пугачева впервые заговорила после страшного пожара, в эпицентре которого оказалась: "Знак свыше...".