"Как это круто, когда отец и сын на одной волне"

Украинский рэп-исполнитель Потап часто проводит время с 11-летним сыном Андреем, несмотря на то, что расстался с его матерью Ириной Горовой

Как передает Politeka.net, артист поделился свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал, как проводит время с сыном. Так, на первом снимке Потап и Андрей предстали крупным планом: отец стоит позади мальчика, который улыбается и жестикулирует. На втором кадре парочка засняла свое отражение в зеркале: они кривляются и машут руками. Примечательно, что внимательные поклонники заметили на фото домашнего питомца - мопса по кличке Жорик, которого тут же окрестили "самым крутым" на снимке.

Фанаты за несколько часов более 32 000 раз оценили кадры, поставив "сердечки". Большинство сошлось на том, что подросший Андрей очень похож на свою маму. При этом некоторых позабавило, что Потап лысый, а вот его отпрыск щеголяет с пышной шевелюрой.

"У вас мопс? 😍 Я тоже хочу такого... Как звать? 💕"

"Я один на второй фотке заметил на заднем фоне собаку, повёрнутую жо*ой к нам?🤔"

"Жора там найкрутіший😍😅"

"Такой взрослый уже!!"

"Копия мамы ❤️❤️❤️"

"Син схожий на свою маму"

"Полнейшая копия мамы👍"

"Потап лысий а син наоборот😂"

"Привет, Андрей!!! У тебя Папа клёвый, а ты крутой его сын, мы Вас ценим!!!! Вауу, рады, когда вы команда!!!!!🌟"

"Как это круто когда отец и сын (родители и дети) на одной волне, понимают друг друга, это дорого стоит.🔥❤️👏 Молодцы ребята!"

Ранее мы сообщали, Потап, который недавно узаконил свои отношения с певицей Настей Каменских, в последнее время решил не отставать от подтянутой и стройной красавицы-жены, занявшись своей фигурой. Певец похудел настолько, что его перестали узнавать поклонники.

Так, на одном из последних фото, опубликованном в Инстаграм, Потапа перепутали с голливудским красавчиком Вин Дизелем.

Напомним, что Настя Каменских в объятиях Потапа озадачила уставшим лицом: "Очень худые, остановитесь!".

Также Politeka писала, что Потап нашел замену Каменских, появились жаркие кадры новой избранницы.