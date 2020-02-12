Имя гражданского супруга Жанны Фриске и отца ее ребенка Дмитрия Шепелева не сходит со страниц, тем более, что поводы он сам дает

Об этом пишут "ДниРу"

Издание пишет, что экс-супруг Фриске и ведущий скандальной программы "На самом деле" живет с Екатериной Тулуповой, с которой они воспитывают двоих детей. Дмитрий не слишком распространяется о личной жизни. Однако на днях он все таки появился на публичном мероприятии с избранницей.

Шепелев вместе с Тулуповой посетили открытие книжного клуба, в котором Катя является соосновательницей. В Сети появились фотографии с открытия, которое прошло в одном из московских кафе. Ведущим мероприятия стал сам Дмитрий Шепелев.

Шоумен появился на публике в элегантном костюме, а вот Катя предпочла обычные серые брюки и широкий черный свитер. Свободная одежда не сковывала движения избранницы шоумена. Завершали образ распущенные светлые волосы.

Издание даже предполжило что таким нарядом Тулупова может скрывать живот. Впрочем, если посмотреть на другие фото Кати, такой стиль одежды у нее встречается далеко не первый раз.

Тулупова также сообщила, что несколько лет отговаривала подругу от идеи создания такого клуба. "Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому что один из ведущих – мой любимый мужчина @dmitryshepelev, хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это – огромное удовольствие!♥️" – рассказала Екатерина.

Также Екатерина уточнила, что попасть в новый клуб можно только по знакомству. Так что восторженным фанатам остается только помечтать.

Приводим некоторые комментарии.

"Катя Вас ведь так зовут? 🤔, Вы такая тоненькая, какой у Вас вес и рост? Счастья вам!", "Ой как хочется к вам ", "Литературный шабаш"

Напомним, что поводом для новой волны пересудов, кроме перманентных войн с семейством Фриске из-за сына Платона, стал новый роман телеведущего.

Дмитрий старается поменьше внимания обращать на хейтеров, и после смерти Жанны в 2015 году от рака мозга полностью посвятил себя воспитанию сына и работе. Более того, в последнее время у него все отлично и в сердечных делах.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.