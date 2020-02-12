Меган Маркл всерьез взялась за внешний вид своего мужа принца Гарри

Герцогиня Сассекская переживает, что вид ее супруга недостоин светских мероприятий. Как известно, после разрыва с королевской семей, она решила вернуться в шоу-бизнес, и проводить время с мировыми селебритис, такими в частности, как Дженнифер Энистон. Об этом пишет Radar Online.

«Джен приедет в Канаду к июню или июлю, чтобы начать съемку, и все будет хорошо, плюс у них будет много возможностей поболтать в Лос-Анджелесе, как только Меган и Гарри приедут в город. Они с нетерпением ждут встречи», - сказал инсайдер Radar.

Однако, за последние месяцы 35-летний Гарри набрал несколько лишних килограммов, и 38-летняя Меган Маркл настоятельно потребовала, чтобы ее супруг занялся собой.

"В последнее время он набрал несколько фунтов, особенно на лице, и Мег приказала ему разобраться с этим. Это означает возобновление походов в тренажерный зал, ограничение углеводов и занятия с тренером - по меньшей мере через день..." - говорит источник издания близкий к паре.

По его словам, Меган хочет, чтобы ее муж выглядел "на миллион", когда они попадут в объективы камер или выберутся пообедать со своими звездными друзьями, вроде Амаль и Джорджа Клуни.

Кроме того, звезда "Форс-мажоров" настаивает, чтобы Гарри обновил гардероб и поработал над новым стилем, поскольку считает его нынешний образ "слишком скучным".

Знакомый пары отметил, что принц Гарри следует указаниям супруги.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл столкнулся с серьезной проблемой облысения.Дело зашло настолько далеко, что ему пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Так, в конце 2019 года герцог Сассекский обратился в специализированную клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, где ему сделали пересадку волос.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

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