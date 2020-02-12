Меган Маркл всерьез взялась за внешний вид своего мужа принца Гарри 

Герцогиня Сассекская переживает, что вид ее супруга недостоин светских мероприятий. Как известно, после разрыва с королевской семей, она решила вернуться в шоу-бизнес, и проводить время с мировыми селебритис, такими в частности, как Дженнифер Энистон. Об этом пишет Radar Online.

«Джен приедет в Канаду к июню или июлю, чтобы начать съемку, и все будет хорошо, плюс у них будет много возможностей поболтать в Лос-Анджелесе, как только Меган и Гарри приедут в город. Они с нетерпением ждут встречи», - сказал инсайдер Radar.

меган маркл, принц гарри

Однако, за последние месяцы 35-летний Гарри набрал несколько лишних килограммов, и 38-летняя Меган Маркл настоятельно потребовала, чтобы ее супруг занялся собой.

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"В последнее время он набрал несколько фунтов, особенно на лице, и Мег приказала ему разобраться с этим. Это означает возобновление походов в тренажерный зал, ограничение углеводов и занятия с тренером - по меньшей мере через день..." - говорит источник издания близкий к паре.

По его словам, Меган хочет, чтобы ее муж выглядел "на миллион", когда они попадут в объективы камер или выберутся пообедать со своими звездными друзьями, вроде Амаль и Джорджа Клуни.

Кроме того, звезда "Форс-мажоров" настаивает, чтобы Гарри обновил гардероб и поработал над новым стилем, поскольку считает его нынешний образ "слишком скучным".

Знакомый пары отметил, что принц Гарри следует указаниям супруги.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри после женитьбы на Меган Маркл столкнулся с серьезной проблемой облысения.Дело зашло настолько далеко, что ему пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Так, в конце 2019 года герцог Сассекский обратился в специализированную клинику Philip Kingsley Trichological Clinic, где ему сделали пересадку волос.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сильно изменились: что случилось с герцогами после побега.

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл получили предложение от Елизаветы ІІ.

Также Politeka писала, что Меган Маркл нацелилась на Голливуд и засветилась в интересной компании.