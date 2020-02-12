Российский продюсер Евгений Фридлянд нелестно высказался по поводу профпригодности певицы Веры Брежневой в качестве члена жюри в танцевальном шоу
Речь о новом российском проекте "Dance Революция", в котором принимают участие лучшие танцоры в своем жанре, пишут "Дни.ру". Фридлянд жестко раскритиковал жюри, в том числе досталось на орехи и Брежневой. К слову, продюсер, не последний человек в мире шоубиза: он раскручивал в свое время Валерия Меладзе, Николая Трубача, Бориса Моисеева, Алексея Чумакова, занимался телеконкурсом "Народный артист".
Фридлянд с укором вспомнил украинские корни Брежневой (не понимая, что она делает на российском Первом канале), а также отметил, что она ничего не "понимает в танцах и эстраде в целом".
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"Очень люблю современные танцы и на днях несколько раз пытался включиться на Первый канал и посмотреть танцевальное шоу. Но там нарывался на жюри... А жюри таково – заслуженно-любимая артистка Украины Вера Галушко, она же Войченко, она же Кипперман, она же Меладзе, ничего не понимающая ни в танцах, ни в эстраде в целом, и по каким-то причинам обласканная Первым каналом и еще какой-то креативно-смурной молодой человек (танцор Сергей Полунин – прим. ред.)".
К последнему продюсер "прицепился" из-за его татуировки в виде трезубца на внешней стороне кисти.
Увиденное оставило у Фридлянда тяжелое впечатление. Он возмутился, почему вынужден "испытывать телевизионно-вечерний дискомфорт" за свои деньги.
Примечательно, что пользователи поддержали Фридлянда в комментариях под постом.
"Порядочным, культурным, образованным людям перекрывают кислород, а Галушкам можно... Тошнит уж от них. Ну нельзя же каждый раз слушать и смотреть одних и тех же. Это же тоталитаризм какой–то по мозгам", – отмечали комментирующие.
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