Известный певец Дан Балан долгое время заигрывал с Тиной Кароль, но недавно засветился с другой блондинкой

Новая девушка Дана Балана скоро будет на устах у всех поклонников творчества певца, а также фанатов певицы Тины Кароль. Ведь совсем недавно сеть говорила об их романе, зародившемся еще на шоу «Голос країни».

Однако, скорее всего, слухи об отношениях - это неправда. Тем более, что Дан Балан отметил 41-й день рождения с красоткой из своей команды Светланой Соколовой, пишет Politeka.net.

Соответствующее фото девушка разместила в своем Инстаграм.

Данный снимок неоднозначно восприняли пользователи сети. Люди не очень приятно высказывались о девушке, к счастью, находились те, кто заступался за красотку.

«И чё люди такие злобные, глупые, мелкие, черноротые и чорнодушие... Девочка Света, ты- прелесть! Береги себя в этом мире!», «Красивая талантливая пара», «Эх Светка, зря ты это сделала.... Сейчас польётся много грязи... и ты почувствуешь на себе "истинное" лицо публики!!! Даже если ты ничего плохого и не хотела сделать...», «Дан и Тина созданны друг для друга😍😍😍. А ты ему совсем не подходишь», – написали пользователи сети.

Предлагаем посмотреть фото Соколовой ниже.

Напомним, что Дан Балан засветился в объятиях этой же красотки в компании друзей.

Артист, видимо, потерял интерес к Тине Кароль. Он показал фото с корпоратива, на котором во всю прижимался к Светлане Соколовой.

Пользователи сети также по-разному отреагировали на пост артиста.

«Какая блин Тина?????? обалдеть, люди в сказки верят. Сходите на съемки и посмотрите, что ваша Тина Дану не нужна. Он на нее даже не смотрит», – написал один из неравнодушных украинцев.

Ранее мы писали, что Дан Балан взволновал своих фанатов новым фото в преддверии нового этапа проекта. На снимке певец позировал в студии в бордовом костюме и с массивным перстнем на пальце. Балан замер с подозрительным прищуром и указывал пальцем на нечто, что находится за кадром.

В посте певец предложил обсудить, что будет дальше на проекте.

Однако людей также больше интересовало, как там Тина Кароль.

«Главные фавориты это вы с Тиной», «Как там Тина???», «дан, вся твоя команда- мои фавориты! уверена, что ты победишь в этом сезоне!», «Как это Дракула сменил свой черный прикид, на бордовый?», «Вау какое фото а на что показываешь?», «Да фавориты уже есть», «Вауу, Дракула в игре)», - написали пользователи.

Напомним, что будущее Тины Кароль с Даном Баланом наконец раскрыто

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