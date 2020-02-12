70-летняя российская певица Алла Пугачева оказалась в эпицентре ЧП, произошедшего 10 февраля в московском кинотеатре "Октябрь"

Напомним, во время премьеры фильма "Лед 2" в помещении, набитом звездными зрителями, повалил густой дым и взвыли сирены. Оказалось, произошел пожар, поэтому всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Среди спасшихся была и примадонна.

Как передает Politeka.net, в сети появились новые кадры с Аллой Борисовной с этой "огненной" премьеры. Правда, пользователей сети больше волнует вопрос, что не так с вневшним видом артистки, чем то, что она могла травмироваться или, не дай бог, погибнуть.

Поклонники обеспокоены неестественным лицом Пугачевой. Люди заметили, что у нее искривлена линия губ и сильно натянуты скулы. Кроме того пользователи подметили, что у нее на фото меняется "цвет глаз".

О том, что артистка прибегла к помощи пластического хирурга, разговоры ведутся второй месяц. Пугачева поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото с "натянутым" лицом, чем разожгла небывалые споры в сети. Часть поклонников была уверена, что якобы изменения во внешности примадонны - всего лишь удачный фотошоп, другие же утверждали, что певица непременно легла под нож.

Известный российский хирург Лейла Еприкян прокомментировала ситуацию, отметив, что вряд ли бы кто-то из медиков рискнул проводить операцию Алле Борисовне, учитывая ее возраст. А вот массажи лица и уколы витаминов - она вполне могла себе позволить.

В то же время косметолог Оксана Овсепян похвалила Пугачеву за желание оставаться молодой, яркой и цветущей. В частности, эксперт сказала, что Алле Борисовне есть ради кого стараться, ведь у нее 43-летний муж Максим Галкин.

Ранее мы сообщали, фанаты обратили внимание на наряд Пугачевой во время "пламенной" премьеры фильма "Лед 2". Примадонна предстала в черных обтягивающих брюках и свободной темной толстовке. Многие высказали мнение, что молодежный "прикид" неуместен для 70-летней артистки.

Напомним, Пугачева попала в скандал из-за новой песни, реакция звезды ошарашила.

Как сообщала Politeka, Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны.

Также Politeka писала, что Пугачева впервые заговорила после страшного пожара, в эпицентре которого оказалась: "Знак свыше...".