Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов признался, что не ездит в Украину с 2014 года, а пояснил это тем, что после смены власти в стране "бесы"

Сотрудники СБУ, которые внесли россиянина в "черный список" в связи с незаконными гастролями в Крыму, отрицанием российской агрессии в Украине и поддержкой оккупационного режима, нарвались на шквал оскорблений со стороны Певцова.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.

«Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: «О, смотри, а давай этого лишим!» Других причин, нормальных, там нет», – выдал он в одном из интервью.

Актер добавил, что единственные, за кого он переживает, – «невинные люди, которых убивают до сих пор».

После 2014 года, когда бежал Виктор Янукович и в Украине сменилась власть, Певцов перестал ездить в нашу страну, заявив, что «там вселились бесы».

Он добавил, что последние три года до того, как ему закрыли путь в Украину, он с женой отдыхал под Одессой в Черноморке, где живут его родственники.

А вот другой скандальный российский деятель, актер и режиссер Никита Михалков считает, что Украину можно вернуть под влияние РФ только с помощью вооруженного конфликта. По его словам, именно наша страна проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя «никаких причин для этого нет».

«Мы дали вам всё — свободу, газ. Вы за него платите. Семьи живут на две страны. Всё отлично. Так почему же сейчас всё поменялось?», – задался вопросом Михалков и подчеркнул, что вернуть свое превосходство над Украиной РФ может лишь с помощью «войны и крови».

Напомним, у Жириновского сдали нервы из-за Украины, припадок попал на видео.

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