Известная украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец показала студийное фото

На кадре Кравец позировала в синем платье без белья и большим декольте. На фоне кроме пятен света ничего не видно. Образ Елена дополнила золотыми украшениями. Волосы актриса решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Леночка, наконец то новый пост", "Вы раскрываетесь как цветок лотоса. Этот процесс почти бесконечный, очень красивый и завораживающий. Вам дуже личить Ваше фото. Счастья Вам всегда!", "Елена, как всегда, Божественна", "Красивая ты честно...очень..", "В мире мало таких добрых и отзывчивых, искренних и чутких людей, как Вы, а жаль. Ведь такие люди дарят другим надежду и бескорыстную помощь, такие люди делают других сильнее и добрее. Спасибо Вам еще раз, дай Бог Вам крепких сил и здоровья, осуществления всех Ваши мечтаний и благополучия в жизни".

Ранее мы сообщали, что девушки из команды "Женского квартала" разыграли сцену, в которой высмеяли шарлатанов с рецептами омоложения.

"Мы, женщины, так сильно не хотим стареть, что становимся легкой добычей для очень сомнительных косметических процедур. Девушки, может у кого-то из вас был печальный опыт?", - подписано видео со сценкой.

В сценке глава Женского квартала Елена Кравец сыграла посетительницу одного из салонов, которые предлагает рецепты омоложения.

Сообщалось, что поклонники разглядели округлившиеся формы известной юмористки Кравец на свежих фото, звезда подтвердила, что беременна.

На днях резидентка Comedy Club 35-летняя Марина Кравец вела корпоратив вместе с коллегой Михаилом Башкатовым. Именно фото на его странице и выдали секрет Кравец.

Напомним, Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни

А еще Politeka писала, что беременная Кравец не удержалась и рассказала о пикантном увлечении мужа

Также Politeka сообщала, что Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре



