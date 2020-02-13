Российский певец Михаил Муромов прокомментировал скандал вокруг своих слов об Алле Пугачевой

Интервью, которое сейчас наделало много шума, он дал еще несколько назад. Он рассказал о том, почему его слава пошла на спад. Некоторые заявления касались напрямую персоны Аллы Пугачевой. СМИ активно распространили слова певца только недавно и, как оказалось, в несколько измененном виде. По интернету разлетелась цитата Муромова, якобы Примадонна заплатила деньги, чтобы убрать артиста со сцены.

Муромов взялсяпояснить свою позицию и прекратить распространение искаженной информации.

"Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? У меня нет такого понятия, как карьера, я инженер. Прервала мою карьеру? Ну смешно!" –высказался Михаил Муромов в беседе с экспертом комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадимом Манукяном.

Он подчеркнул, что с Примадонной у них совершенно разные пути.

"Карьерой я свою работу никогда не называл. У нас разные пути с Пугачевой. У нее своя красивая красочная жизнь, а у меня путь инженера, который работает. Можно подумать, я оправдываюсь. Нет. Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня невозможно", – заявил музыкант.

В то же время Муромов отметил, что у Пугачевой было достаточно влияния, чтобы убрать неугодных людей со своего пути.

"В принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще", - высказался певец.

Напомним, ранее эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал российским СМИ, что Алла Пугачева может стать жертвой травли, если другие артисты, чья карьера пострадала из-за Примадонны, заговорят.

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