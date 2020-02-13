Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева раскритиковала власти РФ за «дело Сети»

53-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала все, что думает о нынешнем произволе в российской судебной системе и отношении власти к народу в целом.

Поводом для обращения стало нашумевшее «дело Сети». По версии ФСБ, ячейки организации «Сеть» существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, которых обвинили в участии в террористическом сообществе и в подготовке волнений в стране. Обвиняемых приговорили к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы.

«Пытаюсь выдавить из себя что-нибудь по поводу дела Сети, по которому сейчас обвинили людей. А сама думаю: вот Киану Ривз пришел на Оскар со своей мамой. Это так мило, это такое чудо. А наши мамы надеются на чудо в ожидании приговора их детям, которые ничего не совершали. Их детям дают не Оскар, а от 6 до 18 лет», – говорит актриса.

Она упоминает о том, что признания из них выбивали с помощью пыток током, заставив их оклеветать себя.

«И если какой-нибудь придурок спросит у меня в комментариях, почему я так не люблю свою страну, я отвечу: «Я очень люблю свою страну». Я просто ненавижу и презираю тех людей, которые режиссируют всю эту хе*ню, которая сейчас происходит в стране. И я хочу им сказать, что они не получат Оскара. И знаете, хочу сказать, что часики тикают. И у них, и у нас. Просто давайте об этом помнить и стараться не забывать о том, что мы любим свою страну», – подытожила Лазарева.

В комментариях пользователи благодарят актрису за гражданскую позицию и смелость.

«Вы очень отважная женщина. Я восхищаюсь Вами», «Татьяна, как вы правильно говорите! К сожалению, наше время тоже бежит. А наши дети потом спросят? Где ты была, когда насиловали нашу Родину?», «Идиоты путают любовь к стране с принятием всего того что творит власть... Как только меня не оскорбляли в ответ на высказывания о неадекватности людей стоящих у власти. Происходящие в нашей стране события достигли апогея абсурдности, сюр...», – пишут поклонники.

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