Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе крупним планом

На фото Олександра позує крупним планом і видно тільки обличчя. Волосся при цьому розпущені, хоча і заправлені за вуха. Під очима можна побачити білу пудру або щось подібне. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

У коментарі під фото Зарицька зазначила, що кліп "Плакала" вже зібрав 300 мільйонів переглядів в соціальних мережах. Також вона вирішила розіграти декілька квитків на концерт за відповідь, скільки разів фанати дивилися цей кліп.

Користувачі почали активно ділитися з Олександрою, хто скільки разів дивився кліп. Цифри вражають, адже деякі подивилися ролик більше сотні разів.

Також фанати активно хвалили зовнішність дівчини. Ще вони поставили більше п'яти тисяч лайків під фотографією.

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На фото Олександра позує в море. Зарицька позбулася одягу і видно тільки капелюх, яка захищає її від сонця. При цьому співачка не забула прикрити п'яту точку смайликом, щоб не зробити фотографію занадто відвертою. На тлі можна побачити тільки воду і небо, а також наближення хвилю.

"Відчайдушні дії заради ідеальної засмаги", - підписала кадр Зарицька.

Фанати не змогли оцінити таке пікантне фото чи написати коментарі. Воно було опубліковано у сторіс, де така функція відсутня.

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Солістка колективу Олександра Зарицька опублікувала декілька фотографій бекстейдж зі зйомок відеороботи.

На знімках присутня співачка в наряді, який обтягнув її пишні форми. Також від погляду не приховати глибоке декольте сукні. Солитска "KAZKA" широко посміхається і знаходиться поруч з хлопцем-моделлю під час спілкування з Бадоєвим.

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