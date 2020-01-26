Українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, приголомшила вражаючими кадрами із відпочинку на Шрі-Ланці
Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Саша позувала на тлі океану на пляжі. Вона повернулася до об'єктиву в півоберта, загорнувшись у парео білого кольору, при цьому оголивши засмаглі плечі з оригінальним витіюватим тату. Співачка задерла голову і підставила обличчя сонячним променям, посміхаючись і закривши очі від задоволення. В руках вона тримає незвичайну рослину з рожевими листками. На іншому кадрі Зарицька дивиться вже в об'єктив, піднісши до пухких губів цю ж рослину.
Солістка KAZKA зазначила, що її новорічна відпустка підійшла до кінця, і вона вже повернулася в Київ, і готова приступити до плідної роботи.
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"я вже в києвііі 👽 до шоу у палаці спорту трохи більше місяця
ділитися з вами останніми етапами підготовки??", - написала співачка в соцмережі.
Неймовірно чуттєві й атмосферні кадри змусили шанувальників артистки засипати її компліментами.
"Загарчік показуй!!! 😀"
"звісно ж ділитись ❤️❤️❤️"
"Поділись будь ласка ще світлинами з Шрі-Ланки 😍 а потім вже етапами підготовки"
"Це фото заворожує🔥"
Раніше ми повідомляли, Зарицька збентежила соковитими принадами, обтянув їх у купальник теракотового кольору. Саша постала на пляжі, закинувши голову і посміхаючись. Видно, що артистка задоволена своїм відпочинком.
Зарицька в підписі до кадрів поділилася своїми спостереженнями про те, як перетворити відпочинок на Шрі-Ланці в справжній рай. За її словами, туристам слід вибирати найменш уторовані шляхи - дикі місця, як раз для "диких" незабутніх відчуттів.
Також ми писали, Саша показала себе в незвичному образі. Вона поділилася фото в Instagram, на якому постала з яскравим макіяжем. На обличчі, знятому крупним планом видно сріблясту "пудру" - ніби сліди від сліз. При цьому Саша зухвало дивиться в об'єктив, трохи прочинивши рот.
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