Відома українська виконавиця Олександра Зарицька, яка є солісткою групи KAZKA, похвалилася ідеальним тілом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Олександра позує в одному купальнику на тлі моря. Як можна помітити, у дівчини мокре волосся, а очі вона прикрила елегантними окулярами. Крім того, образ зірки доповнює красивий ланцюжок.

Уточнимо, що шанувальники Зарицької залишилися безмовні – кадр вона викинула у себе в Сторіс.

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На фотографії Олександра показує себе крупним планом. Можна помітити, що Зарицька або після лазні, або після ванної, намотала на голову рушник. При цьому співачка показала своє головне достоїнство у відвертому купальнику, який практично нічого не приховав.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що Зарицька опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.

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Артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Саша позувала на тлі океану на пляжі. Вона повернулася до об'єктиву в півоберта, загорнувшись у парео білого кольору, при цьому оголивши засмаглі плечі з оригінальним витіюватим тату. Співачка задерла голову і підставила обличчя сонячним променям, посміхаючись і закривши очі від задоволення.

В руках вона тримає незвичайне рослина з рожевими листками. На іншому кадрі Зарицька дивиться вже в об'єктив, піднісши до пухким губам це ж рослина.

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