37-летняя жена российского комика Артура Пирожкова, Анжелика, без тени смущения показала публике, как они с супругом любят друг друга

Красотка поделилась новым кадром в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Александр Ревва (настоящее имя артиста) заключил хрупкую жену в пламенные объятия, и пара слилась в поцелуе. От такого кадра кружится голова. Пирожков восхитил стильным образом: на нем черная рубашка и кожаные брюки такого же цвета. Анжелика предстала в облегающем платье из просвечивающейся ткани серого оттенка.

По словам девушки, фото было сделано еще на новый год, однако фотограф отредактировал и презентовал его только сейчас.

"Когда попросил фотографа максимально быстро фото прислать с праздника.. Новый год 2020🍓 знакомая картина? #шустрыйфотограф 🙈😂", - сообщила Анжелика.

Примечательно, что Пирожков не смог пройти мимо этого жаркого кадра и вставил свои "пять копеек" в комментариях. Артист отшутился, что помнит - "было очень вкусно".

"Я хорошо помню этот момент!!! Было очень вкусно!!! 💋❤️" - "оливьешка)) 💋"

Поклонники расщедрились на комплименты, восторгаясь, какая красивая пара.

"Шикарная пара! 😍Счастья, любви и Божьих благословений Вашей прекрасной семье!🙏🏻💕"

"Очень интеллигентный, культурный поцелуй получился😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибо.. старались 🙏🏼"

"Хочется сказать - завидую,но нет пойду с мужем поцелуюсь💟Счастья Вам с Александром🌹🌹🌹"

"Теперь Вы должны жениться 😂😂😂в пятый кажется раз😂😂😂"

"Чет Александро похудел.....,красавцы)))))💋"

Ранее мы сообщали, Анжелика восхитила сеть, показав фото, на котором обтянула стройные ножки в лосины. Девушка позировала в удивительном месте: на фоне воды и нежно-золотого рассвета.

"Доброе утро, мир!!! Небо на ладони... 🤲🏼☁️", - подписала она кадр.

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