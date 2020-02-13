Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая позировала в роскошном платье

Звезда продемонстрировала фигуру в обтягивающем наряде, пишет Politeka.net. Катя Осадчая предстала в синем длинном платье. Наряд выделил формы теледивы - красивые груди и бедра.

Наряд имел большое декольте, практически до пупка. Из-за нескромного выреза, немного проглядывалась грудь украинской знаменитости.

Также на юбке платья был большой разрез, благодаря которому открылась стройная длинная ножка Кати.

Девушка выставила вперед конечность, показав обувь. Как оказалось, Катя выбрала для выхода босоножки. Стоит отметить, что длинный шлейф платья касался пола.

Завершали образ модели различные аксессуары: на голове было видно необычное украшение, а в ушах - длинные сережки с белыми шариками на концах.

Осадчая немного выгнулась, положив руку на талию. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.

"Красная дорожка Украинские песни года, все подробности премии, и что происходило за кулисами смотрите уже в эту субботу в Светской жизни", - подписала снимок Екатерина.

За 10 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Это нормально , что я читаю вашу надпись уже с вашей интонацией?)) выглядите как всегда 🔥", "Никогда не пишу плохие коментарии, и ничего не имею против Ксения отличная ведущая, Но я думала люди такого статуса должны за собой ухаживать в 100 раз больше!! Ходить с таким отросшим педикюром это треш 🙈", "Вы отличные люди,хорошие ведущие! Но... Неужели у нас нет других ведущих? Вот примелькались Вы уже...", "Шикарная😍", "Красотка🔥", "Катюша, как всегда прекрасны. А платье супер🔥", "Катичка,милая девушка,ну почему то всегда хочется сказать...девочка..милая девочка...😘", "отросший педикюр 🙄", "Мы там были) впечатление суперовые 👍", "Как всегда непревзойденная !!!))) 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая позировала в студии, показывая глубокий разрез на платье, который обнажил ее ногу. В дополнение к платью Катя выбрала длинные серьги, а ее голову украсил ободок со стразами.

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