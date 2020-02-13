Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась с поклонниками откровением по поводу третьего брака

Об этом Каминская написала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net . Артистка процитировала недавнее исследование, согласно которому женщины, состоящие в третьем браке, - самые счастливые.

«Оказалось, что те, кто замужем в третий раз, в целом счастливее незамужних и тех, кто состоит в первом или во втором браке. Они в большей степени полагаются на себя, тверды в своих решениях и не зависят от мнения окружающих», - рассказала Каминская.

Поклонники оценили пост артистки. Многие стали приводить свой пример счастливого брака.

«Я счастлива в браке - у меня на это ушло 5 мужей», «Золотые слова, от меня второй муж ушел, значит все к лучшему», «Сейчас вас замуж тут же выдадут», «Третий брак самый счастливый. Проверено лично», «Без шуток, моя мама именно в 3-м счастливая!», «Значит надо побыстренькому второй раз замуж выйти и развестись))», «Чем бы баба себя не тешила, только чтоб не...», - пишут фолловеры артистки.

Как известно, Слава Каминская дважды была замужем. В 2012 году она вышла замуж за бизнесмена Евгения. Брак продержался около года. В 2014 году она стала женой пластического хирурга Эдгара Каминского. В браке родилось двое детей. Летом 2019 года пара объявила о разводе.

Напомним, что на днях Каминская появилась на премьере фильма «Голая правда», в котором она сыграла одну из главных ролей. Артистка призналась журналистам, что самой сложной сценой в фильме была сцена с Дмитрием Ступкой. По словам Каминской, ее грудь расползалась в разные стороны. Вне камеры она добавила, что это вина ее бывшего мужа «скряги».

Напомним, что Слава Каминская похвасталась перед лицом Никитюк пышной грудью: "Я знаю, где сделать такую".

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