Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.
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А в цей раз співачка з'явилася в скромному і досить миле образі. Як з'ясувалося, зірка вирішила відвідати одного з улюблених парфумерів:
«Про моєї пристрасті до парфумерії знають багато. Приїхала послухати одного з моїх улюблених парфумерів @p.terenzi ❤️ Який ваш улюблений парфум?», – написала зірка під милим селфи в рожевій кофті.
А вже під таким знімком з людиною, про яку раніше і говорила, Слава вирішила поцікавитися у шанувальників про їх переваги
«Якщо б ви створювали свій парфум, які нотки були б основними?», – написала Камінська під знімком з парфумером. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.
Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.
Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.
Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в напівпрозорому темному платті з глибоким декольте. Потім Слава доповнила в розділі Сторі представила серію відео і фото зроблених до виступу, а також трохи пізніше на самому концерті.
На кадрах також позувала і Вікторія Смеюха - друга учасниця групи.
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