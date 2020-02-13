Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Як відомо, співачка є любителькою показати своє струнке тіло в яскравих і провокаційних купальниках, а також у спортивних костюмах. Сама Слава вже не раз розповідала, що їй допомагає підтримувати фігуру в досить стрункій формі.

Наприклад, раніше Камінська розповідала, що дуже любить займатися на природі і качати стегна. А сьогодні у розділі Сторі вона показала себе в напівпрозорому шовковій сукні з мереживними вставками жовтого кольору.

Причому поряд із зіркою була Леся Нікітюк, яка пожартувала над артисткою, заявивши, що тієї пора "позбутися від ідеальної грудей і зробити великий шнобель". На що Слава дотепно зауважила: вона знає, де можна зробити таку невдалу пластику.

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.

Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в напівпрозорому темному платті з глибоким декольте. Потім Слава доповнила в розділі Сторі представила серію відео і фото зроблених до виступу, а також трохи пізніше на самому концерті.

На кадрах також позувала і Вікторія Смеюха - друга учасниця групи.

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