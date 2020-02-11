Відома українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею дуету «Неангели», показала відверте фото без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, співачка розповідає про українську комедії, в якій вона знялася в ролі жриці любові.
«З мене вийшла чудова повія🤣 Може варто замислитися ?🤣🧐🤔 Моя героїня - ходяча і сидяча хохма», - жартома сказала вона.
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Камінська супроводжувала свій пост знімком, на якому вона позує топлес. При цьому свою головну гордість вона вирішила прикрити рукою.
«красуня», «в очікуванні дива», «неймовірні форми», «Слава – вогонь!», «вау, які вигини у вас)», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників
Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.
цього разу артистка представила незвичайний кадр, прогулявшись по зимовому Києву в довгій парку з хутряним капюшоном і заінтригувала фанатів однією пікантною деталлю. На знімку живіт зірки виглядає так, ніби вона вагітна. Так, артистка позувала з кругленьким черевом під одягом, швидше за все, скориставшись момент, щоб насмішити мережу і підігріти чутки про своє особисте життя.
Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом
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