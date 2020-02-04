Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап (Олексій Потапенко), показу нову серію жарких фото

На першому знімку Андраде села на кейс, швидше за все з музичним обладнанням, і розставила ноги. При цьому вона поклала руку між них. Мішель в цей раз була у кросівках, джинсах, шкіряній куртці-косусі, а також білому білизна або топі, яке видніється з-під куртки. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Мішель вже схрестила ноги і поправляла волосся, в момент, коли її сфотографували. Вийшло досить цікаво.

"Поки ми накопичуємо крутий матеріал, я заливаю вам свої нові кроси", - написала Андраде.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Ну, Мишко, ти даєш, краса ж", "Красуня, як завжди", "Ага, вогник у твоїх очах", "Класні кроси", "Воу, воу, несіть вогнегасник".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап (Олексій Потапенко), показала кілька кадрів в топіку.

На фото Мішель позує в чорно-білому топіку, можна припустити, що спортивному, а також в штанях, теж спортивних. Образ Андраде доповнила великими сережками. На тлі можна побачити дивний невідомий механізм.

На другому фото Мішель позує більш крупним планом і підняла руки, а на третьому - одна рука розмилася, так як фото було зроблено в русі.

Повідомлялося, що відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, зірка українського шоу-бізнесу, поділилася прем'єрою пісні.

У ролику Мішель в чорному піджаку, а під ним тільки видніється білизна. Вона виконує пісню "Не знаю" на Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою. Образ у Андраде вийшов дуже пікантним. Поряд з Мішель сидів молодий чоловік з гітарою, а навколо стільців танцівники були в чорних штанях з чорними брюками.

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