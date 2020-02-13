Открытие первого полуфинала украинского Нацотбора на Евровидение-2020 Марина Круть мечтает о престижной премии

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . Девушка опубликовала снимок в очень странном образе. На ней надето шелковое платье на тонких бретелях, а сверху накинут объемный вязаный свитер. Марина Круть нанесла слишком яркий вызывающий макияж, но даже он не смог скрыть болезненный вид артистки. На снимке видно, что у Круть желтая кожа и измученный вид. Непонятно, были ли это проблемы с макияжем, с освещением во время съемки или девушка действительно приболела.

Круть, которая претендует на победу в Нацотборе, попросила своих поклонников проголосовать за ее альбом «ALBINO". Она мечтает выиграть в номинации «лучший альбом года» в премии Aprize. Артистка попросила своих поклонников поддержать ее песни, каждая из которых, по ее словам, прожита до нитки.

Напомним, что бандуристка из Хмельницкого стала одной из главных звезд первой части Национального отбора со своей песней «99». Она покорила жури и зрителей своей лиричной, самобытной музыкой и соответствующим образом.

Ранее Круть уже светилась на телевидении. Она принимала участие в шоу «Х-Фактор», где стала финалисткой. Кстати, девушка долгое время жила в Китае, где пыталась построить карьеру музыканта.

Ранее мы писали, что Марина Круть в социальных сетях часто публикует яркие фотографии, которые как бы иллюстрируют ее музыку. Иногда девушка появляется в весьма пикантных образах. Например, однажды она снималась в образе украинской Офелии. На одном из фото девушка запечатлена в воде с закрытыми глазами. В мокрой ночной рубашке видны все изящные формы артистки.

Напомним, что Марина Круть высказалась о выступлениях в РФ: «Артист должен иметь…».

Politeka сообщала, что Марина Круть высказала все, что думает о соперниках: "Текут слюнки от...".

Также Politeka писала, что Марина Круть поделилась личной бедой: "осталось две недели".