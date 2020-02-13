Открытие первого полуфинала украинского Нацотбора на Евровидение-2020 Марина Круть мечтает о престижной премии
Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . Девушка опубликовала снимок в очень странном образе. На ней надето шелковое платье на тонких бретелях, а сверху накинут объемный вязаный свитер. Марина Круть нанесла слишком яркий вызывающий макияж, но даже он не смог скрыть болезненный вид артистки. На снимке видно, что у Круть желтая кожа и измученный вид. Непонятно, были ли это проблемы с макияжем, с освещением во время съемки или девушка действительно приболела.
Круть, которая претендует на победу в Нацотборе, попросила своих поклонников проголосовать за ее альбом «ALBINO". Она мечтает выиграть в номинации «лучший альбом года» в премии Aprize. Артистка попросила своих поклонников поддержать ее песни, каждая из которых, по ее словам, прожита до нитки.
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Напомним, что бандуристка из Хмельницкого стала одной из главных звезд первой части Национального отбора со своей песней «99». Она покорила жури и зрителей своей лиричной, самобытной музыкой и соответствующим образом.
Ранее Круть уже светилась на телевидении. Она принимала участие в шоу «Х-Фактор», где стала финалисткой. Кстати, девушка долгое время жила в Китае, где пыталась построить карьеру музыканта.
Ранее мы писали, что Марина Круть в социальных сетях часто публикует яркие фотографии, которые как бы иллюстрируют ее музыку. Иногда девушка появляется в весьма пикантных образах. Например, однажды она снималась в образе украинской Офелии. На одном из фото девушка запечатлена в воде с закрытыми глазами. В мокрой ночной рубашке видны все изящные формы артистки.
Напомним, что Марина Круть высказалась о выступлениях в РФ: «Артист должен иметь…».
Politeka сообщала, что Марина Круть высказала все, что думает о соперниках: "Текут слюнки от...".
Также Politeka писала, что Марина Круть поделилась личной бедой: "осталось две недели".