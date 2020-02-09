Відкриття першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 Марина Круть публікує в мережі безліч красивих фото

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі виконавиці.

Бандуристка Марина Круть стала однією з головних зірок Національного відбору на "Євробачення-2020". Вона часто з'являється на фото, які ніби є продовженням її музики, вони ліричні, самобутні і злегка пікантні.

Зокрема, артистку можна побачити в образі української Офелії. Вона відображена у воді з закритими очима.

При цьому під мокрою сорочкою помітні витончені форми Марини при відсутності спідньої білизни.

Природно, що друзі та фани не могли пройти повз красивих образів Марини в Instagram і залишають безліч захоплених відгуків.

"Ти неймовірна", "Ты очень крутая", "Ты сводишь меня с ума", "

Ви дуже граційна , гарні вбрання та очі", "

Ти так круто виглядаєш в кадрі !", " Ти неймовірна". .

Як повідомлялося раніше, лідером першого півфіналу Національного відбору на "Євробачення-2020" стала українська бандуристка Марина Круть з піснею "99".

Марина Круть - музикант з Хмельницького, на сцені вона вже близько 14 років. Вона відома, як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Протягом півроку артистка проживала в Китаї, де їй успішно вдавалося будувати кар'єру. Але Марина вирішила повернутися в Україну і продовжила свій творчий шлях. Національний відбір на "Євробачення-2020" став чудовою можливістю заявити про себе.

Артистка заспівала про те, що кожен з нас може впасти, але в той же час має 99 причин для продовження свого шляху.

Її лаконичний номер доповнили тільки казкові візуалізації на відео. Більше того, спеціально для виступу був створений мультфільм, який транслювали на задніх екранах сцени.

Сама виконавиця переконана, що бандура здатна зачарувати європейців, а її життєстверджуюча пісня – підкорити серця мільйонів. Найцікавіше, що всі зібрані гроші на майбутнє весілля вона витратила на підготовку до Нацотбору.

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