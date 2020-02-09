Головна зірка першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 Марина Круть дала фідбек на виступи інших учасників

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram української бандуристки

Марина Круть в свіжому пості оцінила виступи інших учасників Національного відбору на Євробачення-2020

Розпочала свою екскурс Марина c групи "О", яка виступила поза конкурсом.

"они стрибнули вище своєї голови. Пісня - житиме далі . Це музика майбутнього, яке в Україні ще не прийшло", - написала Марина.

Отримала порцію компліментів і Jerry Heil (Яна Шемаєва).

"Яна - супер талановита душа, яка має світове майбутнє в перспективі, якшо я ховаюсь за бандурою, то Яна сховалась за овочами. Яна , не ховайся . Ти геній", - написала вона.

Щодо виступи Каті Чілі Марина Круть висловила жаль, що зал не встав в кінці з оплесками.

Виступ Го-а, мо думку круть, був очікуваним, проте сильним.

Від вокалу Клаудес, заявила Круть, у жінок течуть слинки. "Клаудес - соліст від якого течуть слюнки у половини жінок України. Для групи із новим солістом це хороший початок . Чуваки , робіть матеріал і рвіть сольники".

Також не обійшла стороною Круть і красеня Гіо. "Для цього хлопця із щирою посмішкою і лицем Аполона багато перспектив . (Тільки не в шоу холостяк , будь-ласка) Я рада, що колись ми їхали в метро і у тебе очі горіли так само", - написала вона.

Також відзначила Марина Ассоль, яка "стрибнула вище своєї голови". Також Круть зізналася, що коли-то копала картоплю в селі в дитинстві, і в їх будинку висів плакат Ассоль. "Я завжди мріяла бути, як ти. Іди далі пташко . І стрибай вище себе далі", - написала вона.

Як повідомлялося раніше, лідером першого півфіналу Національного відбору на "Євробачення-2020" стала українська бандуристка Марина Круть з піснею "99".

Марина Круть - музикант з Хмельницького, на сцені вона вже близько 14 років. Вона відома, як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Артистка заспівала про те, що кожен з нас може впасти, але в той же час має 99 причин для продовження свого шляху.

Її лаконичний номер доповнили тільки казкові візуалізації на відео. Більше того, спеціально для виступу був створений мультфільм, який транслювали на задніх екранах сцени.

Сама виконавиця переконана, що бандура здатна зачарувати європейців, а її життєстверджуюча пісня – підкорити серця мільйонів. Найцікавіше, що всі зібрані гроші на майбутнє весілля вона витратила на підготовку до Нацотбору.

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