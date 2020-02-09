Зірка першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 Марина Круть підтримує заборону на виступи українських артистів в Росії

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла за лаштунками шоу, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

«Я вважаю, що кожен артист повинен бути поза політикою, але кожен артист повинен мати свою громадянську позицію», - зазначила вона.

При цьому артистка розповіла, що в Україні є достатньо можливостей для розвитку вітчизняного шоу-бізнесу.

Як повідомлялося раніше, лідером першого півфіналу Національного відбору на "Євробачення-2020" стала українська бандуристка Марина Круть з піснею "99".

Марина Круть - музикант з Хмельницького, на сцені вона вже близько 14 років. Вона відома, як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

протягом півроку артистка проживала в Китаї, де їй успішно вдавалося будувати кар'єру. Але Марина вирішила повернутися в Україну і продовжила свій творчий шлях. Національний відбір на "Євробачення-2020" став чудовою можливістю заявити про себе.

Артистка заспівала про те, що кожен з нас може впасти, але в той же час має 99 причин для продовження свого шляху.

Її лаконичний номер доповнили тільки казкові візуалізації на відео. Більше того, спеціально для виступу був створений мультфільм, який транслювали на задніх екранах сцени.

Сама виконавиця переконана, що бандура здатна зачарувати європейців, а її життєстверджуюча пісня – підкорити серця мільйонів. Найцікавіше, що всі зібрані гроші на майбутнє весілля вона витратила на підготовку до Нацотбору.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка запалила глядачів новим треком: ідеальний для Євробачення-2020.

А ще Politeka писала, що Євробачення 2020: Росія раптово опинилася на першому місці, з'явився скандальний рейтинг

Також Politeka повідомляла, що перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: хто пройшов далі.