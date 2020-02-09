Головна зірка першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 Марина Круть визнала, щовиступ був не ідеальним

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Марини Круть

"По-перше, друзі . Спасибі вам. Це був поворотний день для мого життя", - прокоментувала Марина пост з підбіркою фото з тріумфального для себе виступи.

Також з посту можна зробити висновок, що сама Марина не вважає свій виступ ідеальним.

"Я за чесність . Заспівати можу краще. І це планую зробити у фіналі . Хвилювання спочатку трошки потрясло голос, і я це визнаю. Я маю два тижні, щоб виправити ситуацію. Для того, аби бачити контраст - скидаю вам відео із ген прогону", - написала Марина.

Також вона зазначила, що є артистом, який упевнений, що вокальні дані - це частина професіоналізму, однак існують речі, крім вокалу.

"Глядача не обдуриш і энергиию, яка йде від артиста, її не купиш. На відміну від костюмів і декорацій до тюнінгу в прямому ефірі. І світло в очах артиста - могутніше світла на сцені", - впевнена співачка.

Також Марина зізналася, що сама стала "чорною конячкою", на яку ніхто не ставив і ніхто не вірив. Вона вважає, що перемогла лише завдяки підтримці команди.

" Попереду у нас - стрибок вище голови. Спасибі вам", - пише Марина.

Як повідомлялося раніше, лідером першого півфіналу Національного відбору на "Євробачення-2020" стала українська бандуристка Марина Круть з піснею "99".

Марина Круть - музикант з Хмельницького, на сцені вона вже близько 14 років. Вона відома, як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Артистка заспівала про те, що кожен з нас може впасти, але в той же час має 99 причин для продовження свого шляху.

Її лаконичний номер доповнили тільки казкові візуалізації на відео. Більше того, спеціально для виступу був створений мультфільм, який транслювали на задніх екранах сцени.

Сама виконавиця переконана, що бандура здатна зачарувати європейців, а її життєстверджуюча пісня – підкорити серця мільйонів. Найцікавіше, що всі зібрані гроші на майбутнє весілля вона витратила на підготовку до Нацотбору.

Як писала Politeka.net Пікантні фото фаворитки Нацвідбору на Євробачення-2020 Марини Круть: "Зійти з розуму!"

Нагадаємо, Вєрка Сердючка запалила глядачів новим треком: ідеальний для Євробачення-2020.

А ще Politeka писала, що Євробачення 2020: Росія раптово опинилася на першому місці, з'явився скандальний рейтинг