Рекап. Власний . По-перше, друзі . Спасибі вам. Це був поворотний день для мого життя. Тепер технічно: Я за чесність . Заспівати можу краще. І це планую зробити у фіналі . Хвилювання спочатку трошки потрясло голос, і я це визнаю. Я маю два тижні, щоб виправити ситуацію. Для того, аби бачити контраст - скидаю вам відео із ген прогону. По-друге. Я є артистом, який знає і вважає , що вокальні данні це частина професіоналізму. Та існують речі, окрім вокалу. Глядача не обдуриш і енергія яка йде від артиста, її не купиш. На відміну від костюмів і декорацій до тюнінгу в прямому ефірі. І світло у очах артиста - є найпотужніше світло на сцені. По-третє: Я була та сама чорна конячка:) на яку ніхто не ставив і ніхто не вірив . До останнього. З іншої сторони, у мене був потужний супорт- від вас люди яких знаю і ні . Уся моя команда, яка розганяла пил сумніву і в кожен момент стояла за спиною. Попереду у нас - стрибок вище голови. Спасибі вам .