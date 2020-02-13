Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками кадрами из повседневной жизни

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . На снимке видно, что певица находится дома или в номере отеля, потому что на заднем фоне видно не застеленную кровать. Девушка сделала яркое селфи при полном параде. У нее идеальный макияж, кожа смотрится как фарфоровая.

Лорак не стала подписывать селфи, оставив лишь смайл поцелуйчика. За короткое время пост артистки набрал более 62 тысяч лайков. Поклонники Лорак в основном хвалили артистку.

«Слишком красивая для этого мира», «Ани вы как всегда прекрасны я вас очень сильно люблю», «Вы потрясающая красотка!», «Каролина, Вы моя самая любимая певица», - пишут люди.

Но нашлись и те, кого напугал искусственный вид Лорак. Они начали критиковать певицу за чрезмерную пластику и подражание другим звездам.

«Интересно сколько уже пластики сделано», «Смотрю на Ани и понимаю, что теперь она похожа на всех кукол..», «Не могу не согласиться, видимо много фотошопа, для чего он и зачем, ведь и так красива от природы. Ани, простите, вы становитесь похожа на многих нынешних девиц! Не обижайтесь», «Такой закос под Кардашьян. Всю индивидуальность потеряла», - отмечают недовольные поклонники.

Ранее мы писали, что Ани Лорак опубликовала фото в домашней обстановке. Она была одета в простой домашний костюм. Легкая, струящаяся ткань, похожая на шелк, прикрывала практически все тело артистки, оголив лишь ноги.

«Все в наших руках. Пусть все складывается, как вы того желаете», - подписала фото певица.

Фолловеры звезды очень хвалили ее спокойный и сдержанный образ.

«Какая красивая, господи», «Каролин, вообще законно быть такой красивой??? Очень правильные слова!», «Шикарная. Хорошего вечера Вам», «Богиня», «Дива», - писали они.

Отметим, что последние несколько недель Лорак гастролирует в России. Россияне выкладывают фото и видео с ее концертов.

Напомним, что Лорак в кожаных штанах дерзко похвасталась похудевшей фигурой: «Любовник оценил?».

Politeka сообщала, что Лорак появилась перед публикой в провальном образе: "Ого, что с лицом?".

Также Politeka писала, что Лорак в одном халате показала всю себя перед любовником: "Молодится как может".