Українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками знімком з повсякденного життя

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Лорак одягнена в простий домашній костюм. Легка, струмуюча тканина, схожа на шовк, прикриває практично все тіло артистки, оголивши лише ноги.

«Все в наших руках. Нехай все складається, як ви того бажаєте», - підписала фото співачка.

За годину пост набрав 80800 лайків. В коментарях  до посту артистку хвалять за прекрасний зовнішній вигляд.

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«Яка гарна, господи», «Каролін, взагалі законно бути такою красивою??? Дуже правильні слова!», «Шикарна. Доброго вечора Вам», «Богиня», «Діва», «Яка ж ви неймовірна, не можу», «Як завжди божественна!!! Бачила Вас вживу дуже близько, ще красивіше!!!!! Одна з небагатьох, що і на фото і в житті вродлива, про фігуру взагалі мовчу!!», «Красуня, Україночка ти наша», - пишуть шанувальники Лорак.

Один з передплатників написав «Тарантіно не стримався б..», натякаючи на те, що Ані Лорак на знімку продемонструвала свої ступні. Як відомо, Квентін Тарантіно має режисерську тягу до зображення ніг і ступень, особливо жіночих. У всіх його фільмах можна побачити жіночі ступні крупним планом. У його фільмах засвітилися ступні Сальми Хейк, Уми Турман, Марго Роббі та інших голлівудських зірок.

ані лорак

До речі, Ані Лорак вже кілька днів гастролює містами Росії. Користувачі мережі викладають фото та відео з її концертів. Судячи з усього, Лорак викладається на своїх концертах на всі 100%: вона постійно змінює вбрання й декорації. Її балет переодягається так само стрімко, як і сама артистка, змінюючи образ за образом.

Нагадаємо, що Ані Лорак з'явилася на концерті без білизни і викликала фурор: "Не даремно ж так схудла".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в м'ятому одязі здивувала зовнішністю після концерту: "А губи все більше і більше".

Також Politeka писала, що Ані Лорак влаштувала дикі танці, розважаючи на концерті росіян: "Так і хвалиться своїми...".