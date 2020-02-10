Українська співачка Ані Лорак поділилася з шанувальниками знімком з повсякденного життя

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Лорак одягнена в простий домашній костюм. Легка, струмуюча тканина, схожа на шовк, прикриває практично все тіло артистки, оголивши лише ноги.

«Все в наших руках. Нехай все складається, як ви того бажаєте», - підписала фото співачка.

За годину пост набрав 80800 лайків. В коментарях до посту артистку хвалять за прекрасний зовнішній вигляд.

«Яка гарна, господи», «Каролін, взагалі законно бути такою красивою??? Дуже правильні слова!», «Шикарна. Доброго вечора Вам», «Богиня», «Діва», «Яка ж ви неймовірна, не можу», «Як завжди божественна!!! Бачила Вас вживу дуже близько, ще красивіше!!!!! Одна з небагатьох, що і на фото і в житті вродлива, про фігуру взагалі мовчу!!», «Красуня, Україночка ти наша», - пишуть шанувальники Лорак.

Один з передплатників написав «Тарантіно не стримався б..», натякаючи на те, що Ані Лорак на знімку продемонструвала свої ступні. Як відомо, Квентін Тарантіно має режисерську тягу до зображення ніг і ступень, особливо жіночих. У всіх його фільмах можна побачити жіночі ступні крупним планом. У його фільмах засвітилися ступні Сальми Хейк, Уми Турман, Марго Роббі та інших голлівудських зірок.

До речі, Ані Лорак вже кілька днів гастролює містами Росії. Користувачі мережі викладають фото та відео з її концертів. Судячи з усього, Лорак викладається на своїх концертах на всі 100%: вона постійно змінює вбрання й декорації. Її балет переодягається так само стрімко, як і сама артистка, змінюючи образ за образом.

Нагадаємо, що Ані Лорак з'явилася на концерті без білизни і викликала фурор: "Не даремно ж так схудла".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в м'ятому одязі здивувала зовнішністю після концерту: "А губи все більше і більше".

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