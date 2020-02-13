Популярная украинская певица Анна Корсун, известная по псевдониму MARUV, ошарашила откровенным образом в нижнем белье

Фото она опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . На одном снимке девушка стоит на полу на четвереньках. На ней надеты трусы с высокой посадкой, к которым прикреплен хвостик зайчика. На девушке надето нижнее белье и длинный перчатки. Артистка написала, что готовится к новому музыкальному клипу.

На втором фото MARUV стоит около стены. На ней надет костюм-сетка с вырезами на «пятой точке». Девушка изогнулась в откровенной позе.

«Это будет сумасшедший год», - написала артистка.

Поклонники не смогли оставить комментарии к горячим фото Корсун, потому что в сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что MARUV любит эпатировать публику и удивлять своих поклонников. Она известна своими дерзкими выходками и горячими образами. Так, недавно девушка появилась на публике в строгом костюме и стильной шляпе. Пиджак звезды был расстегнут, а под ним не было ничего, кроме тонкого кружевного лифчика. Роковой образ артистка дополнила ярким макияжем и увесистыми украшениями.

Напомним, что недавно девушка отдыхала в Дубае, после чего вернулась к активной работе. Она регулярно делится с поклонниками различными моментами из своей повседневной жизни.

Анна Корсун родилась в Павлограде Днепропетровской области. Сейчас артистка живет в Киеве. Она прославилась благодаря участию в шоу «Голос». Ее наставником в проекте был Сергей Лазарев, но артистка выбыла на этапе батлов. Позже Корсун участвовала в «Х-факторе», но также не дошла до финала.

Добавим, что MARUV стала победительницей Нацотбора на Евровидение, но из-за политического скандала отказалась от участия в конкурсе.

Напомним, что дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".

Politeka сообщала, что MARUV бесстыдно задрала ноги к потолку в тонких лосинах: "Выглядит, как сосиска".

Также Politeka писала, что MARUV задрала ногу и засветила лишнее в облегающем наряде: "уберите детей от экранов".