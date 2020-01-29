Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», похвасталась естественной красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в пальто с откровенным декольте. Снимок сделан в черно-белом цвете. Можно заметить ехидную улыбку Кошмал на камеру, а также ее элегантную позу, которая спровоцировала бурю комментариев со стороны ее поклонников.

Саму фотографию девушка не комментировала.

«Аня, давай еще таких фоток», «Огонь», «красивая девушка», «волшебница», «люблю тебя», «Боже мой, какая красотка», «очень очень красивая», «Да именно в эту улыбку все и влюблялись в сериале сваты», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анна Кошмал, которая сыграла Женю в сериале, показала снимок с фотосессии. Зрители в ожидании нового сезона популярного ситкома внимательно следят за жизнью актеров, сыгравших любимых героев.

Анна Кошмал, что сыграла Женю, регулярно радует поклонников новыми фото. Счастливый кадр с фотосессии с фотографом выставила в своем микроблоге в инстаграм украинская актриса на этот раз.

Так, она поделилась напечатанным полароидом, на котором позирует в обнимку с фотографом. Кошмар, вероятно, участвовала в фотосессии, о чем можно судить по ее посту.

«Рада знакомству с чудесными 📸 и 💄 Спасибо за волшебство и комфорт✨», – подписала она.

Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.

Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.

Также Politeka писала, что Федор Добронравов стал дедушкой