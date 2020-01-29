Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», похвасталась естественной красотой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка позирует в пальто с откровенным декольте. Снимок сделан в черно-белом цвете. Можно заметить ехидную улыбку Кошмал на камеру, а также ее элегантную позу, которая спровоцировала бурю комментариев со стороны ее поклонников.
Саму фотографию девушка не комментировала.
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«Аня, давай еще таких фоток», «Огонь», «красивая девушка», «волшебница», «люблю тебя», «Боже мой, какая красотка», «очень очень красивая», «Да именно в эту улыбку все и влюблялись в сериале сваты», - пишут они.
Как сообщалось ранее, Анна Кошмал, которая сыграла Женю в сериале, показала снимок с фотосессии. Зрители в ожидании нового сезона популярного ситкома внимательно следят за жизнью актеров, сыгравших любимых героев.
Анна Кошмал, что сыграла Женю, регулярно радует поклонников новыми фото. Счастливый кадр с фотосессии с фотографом выставила в своем микроблоге в инстаграм украинская актриса на этот раз.
Так, она поделилась напечатанным полароидом, на котором позирует в обнимку с фотографом. Кошмар, вероятно, участвовала в фотосессии, о чем можно судить по ее посту.
«Рада знакомству с чудесными 📸 и 💄 Спасибо за волшебство и комфорт✨», – подписала она.
Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.
Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.
Также Politeka писала, что Федор Добронравов стал дедушкой