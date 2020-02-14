Знаменитости прибегают к операциям, чтобы почувствовать себя лучше

На Земле живет много людей, которые хотят усовершенствовать свою внешность с помощью хирургических вмешательств

Существуют необычные операции, которые люди, а в частности, известные персоны делают ради красоты и комфорта.

Так, женщины прибегают к косметогинекологии (цена от 10 тысяч гривен). Целью данной оперции служит интимная зона. Женщины считают, что подкорректировав некие "недостатки", улучшается качество их сексуальной жизни, пишет Gloss.ua.

Также женщины удаляют на своем лице комочки Биша (от 13 тыс. грн). Данные жировые образования названы в честь анатома и физиолога Мари Франсуа Ксавье Биша. Комочки находятся в районе щек и нужны младенцам, но не взрослым людям.

После операции черты лица - уже более ярко выраженные, как, например у Беллы Хадид.

Стоит отметить, удаление проходит в течение 30 минут под общей анестезией.

Татуировки на глазных яблоках - дело очень рисковое. Это инъекция - игла вводится в склеру через шприц и тату-мастер заполняет глазное яблоко цветными чернилами. Но проводить такое не рекомендуется, ведь существует вероятность слепоты.

Красотки следят и за внешним видом и своих коленей, делая лифтинг (от 12 до 30 тыс. грн). Стоит отметить, что голливудские звезды любят эту процедуру. Так, Деми Мур заплатила за операцию около 10 тысяч долларов. Теперь она свободно носит короткие платья.

Коррекция улыбки (примерно 1500 грн) также проводится всем желающим. В частности, Николь Кидман попросила хирургов исправить свой рот. Беда была в том, что ее десна полностью открывалась при любых движениях губами, что очень смущало восходящую звезду. Николь провели пластику уздечки, после чего актриса стала выглядить лучше.

Напомним, Николь Кидман позировала на кровате и показала свои красивые изгибы.

Тонкая талия, пышные груди и бедра, красивые стройные ножки - фото вышло и откровенным, и в то же время нежным.

Николь сделала прическу, закинув волнистые волосы назад.

Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала в ванной комнате, в тяжелом платье из черной теплой ткани.

Напомним, что легенда Голливуда Кидман решилась на смелую фотосессию, сеть в ауте: «Меняется…»

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