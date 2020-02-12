56-річний Бред Пітт був на вечірці з нагоди вручення «Оскара»

На заході, крім Пітта, були присутні різні знаменитості, у тому числі американський репер Каньє Уест і його дружина Кім Кардашьян.

Відомо, що деякий час тому колишня дружина Бреда, Анджеліна Джолі, виступила проти його спілкування з сімейством Кардашьян, адже Пітт хотів, щоб їх діти спілкувалися з його. Енджі повідомила - діти Кардашьян можуть погано вплинути на її чад, пише cosmo.ru. Тому Джолі поставила умову: якщо Пітт хоче і далі бачитися з дітьми, то він повинен перестати спілкуватися з Кім і Каньє.

Швидше за все, Анджеліна негативно поставиться до того, що Бред пішов наперекір її умовами.

На названій вечірці Каньє привітав Бреда з перемогою на „Оскар“. Вони були раді зустрічі і жартували як старі приятелі.

Одному з видань Бред розповів, що не любить тусовки, але такі заходи не може пропустити.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт пропустив церемонію BAFTA. Як виявилося, в цей час у США приїхав 18-річний син актора Меддокс, який в даний момент навчається в Університеті Йонсе в Сеулі, з яким актор вирішив провести час.

Ймовірно, актор намагається таким чином налагодити відносини з Меддоксом, адже раніше ЗМІ дізналися про їх розбіжності. Відомо що обидва не спілкувалися тривалий час.

Раніше ми писали, що, за інформацією інсайдера, наближеного до зірок Голлівуду, зараз Дженніфер Еністон і Бред Пітт чекають закінчення сезону кінопремій, у тому числі і "Оскара".

Після цього актори відправляться в першу спільну подорож після свого довгоочікуваного возз'єднання.

Нагадаємо також, що колишнє подружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт незважаючи на розлучення, спільно випустить рожеве шампанське.

Колишня пара володіє виноробнею Château Miraval, тому вони продовжує залишатися бізнес-партнерами.

«Хоча у Пітта і Джолі є багато особистих розбіжностей, вони продовжують співпрацювати як ділові компаньйони», - розповів інсайдер.

За словами джерела, шампанське випустять через кілька місяців.

До речі, в Україні цей напій теж можна купити. Пляшка вина від Бреда Пітта обійдеться в 600-5000 гривень.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала, що у мережу злили рідкісні кадри щасливою зіркової пари Пітта і Еністон.

А ще Politeka повідомляла, що стан Бреда Пітта погіршився, постарілий актор зізнався: "Я більше не можу зніматися...".