Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которую называют любовницей продюсера Константина Меладзе, сверкнула идеальным телом в блестящем наряде

По всей видимости, красотку засняли во время ее выступления на сцене, пишет Рoliteka.net. Девушка сверкнула стройной талией и упругим прессом.

Топ с глубоким декольте держался на груди Эрики и привлекал внимание своим блеском.

На талии певицы красовалась одежда, похожая на юбку. Она идеально села на пышных бедрах девушки.

Завершали образ Герцег украшения в виде чокера и сережек. Волосы Эрика забрала в хвост.

Девушка изогнулась на сцене, выставив руку, и похваставшись маникюром.

"Люди могут забыть, что вы им говорили. Но никогда не забудут, что они с вами чувствовали!💥", - написала участница "ВИА Гры".

Примерно за 20 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Эрика,ты когда отказалась от сладкого,ты прям от всего отказалась??", "Надеюсь концерт в Алмате в скором будущем будет не только в Казино😭😭😭", "Эрика, у тебя какого цвета глаза?😂🤔", "Эричка как всегда красива, когда ваша сольная песня, очень ждем🤗", "Красавица❤️", "Так нравится это фото😻😻😻", "Просто красотка ❤️ выступление на высоте!!", "Какая красивая ❤️😍", "Королева 👑", "Красотка", "Прекрасная 😻😻😻", "Невероятная😍", "Эрика,аааа🔥🔥", "Ух, это было круто! Уверен, в зале было классно, но на сцене было вообще 🔥🔥🔥", "Шикарный кадр 👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Эрика Герцег предстала в полупрозрачном боди, которое едва прикрыло ее прелести.

Тело девушки украшала сеточка, а грудь - пришитая к ней черная ленточка. Наряд идеально подчеркнул изгибы красотки.

Макияж Эрики был сделан с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что продюсер Константин Меладзе опубликовал эпизод клипа "ВИА Гры".

Примечательно, что композитор выбрал отрывок из клипа, где поет именно Эрика Герцег. Именно с ней, по данным российских СМИ, у Меладзе роман.

Конкретно в этом клипе девушка очень сильно похожа на экс-солистку ВИА Гры, жену Константина Меладзе Веру Брежневу.

Напомним, что бесстыжая Эрика Герцег показала все свои прелести в черном белье: "никто не устоит".

Как сообщала Politeka, появилось тревожное обращение звезды, касающееся развода Брежневой и Меладзе: "Как-то грустно...".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева решилась на пластику из-за молодой "любовницы" Меладзе: "Вера, зачем?".