47-летний российский актер Максим Виторган, бывший муж ведущей Ксении Собчак, похвастался снимками с отдыха со своей пассией в Омане

Как передает Politeka.net, Виторган поделился свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. После развода с Собчак, актер воспылал романтическими чувствами к 28-летней коллеге Нино Нинидзе. Вместе они отправились на отдых в арабскую страну. Виторган без тени смущения показывает, как развлекается с красоткой, и хвастается роскошью отеля, в котором они остановились.

На одном из последних фото парочка позировала "на краю земли". Счастливая Нино обняла возлюбленного над обрывом, но Максим, как заметили пользователи, не ответил красотке тем же, а просто опустил одну руку, а другой держался за поручень.

На другом снимке Виторган посветил голым торсом, представ лишь в красных плавках. Также в кадре можно заметить ножки его любовницы. Пара, очевидно, весело проводила время, отдыхая у бассейна.

Поклонники до сих пор не могут успокоиться после расставания Виторгана и Собчак, хоть прошел уже почти год, и муссируют эту тему в комментариях. По словам некоторых, у актера "падает планка", мол, после Ксении он выбирает женщин попроще.

"И как этот мужчина мог быть женат на Собчак?🤦‍♀️"

"Планочка то падает к сожалению, женщинам хочется все лучше и лучше партнера, а мужчинам все проще и проще , это не про него а по жизни видно"

"Эти штуки «🗿🗿🗿» на горизонте смотрятся жутковато 😶😀"

"😂 Таакая веселая парочка;)"

"Мне кажется, вы переигрываете 🤦‍♀️"

"Женщина прильнула, а у мужчины и рука не поднялась. Обнять. Не естественное фото"

"Классный Мужчина, эх Ксюшина голова"

"Как-то так все быстро..."

Тем временем Собчак, воспитывающего их общего с Виторганом трехлетнего сына, уже успела выйти замуж. На этот раз ее избранником стал режиссер Константин Богомолов.

Ранее мы сообщали, Виторган обескуражил сеть интимным кадром с Нинидзе. Актер выложил пикантное фото в "сториз", подписав "подъем переворотом". По всей видимости, Максим таким образом запечатлел момент, как он будит возлюбленную.

Напомним, что Максим Виторган ошеломил страшным заявлением: «Руки сломали…».

Как сообщала Politeka, Виторган после слухов о разрыве с любовницей опубликовал ее фото: «Змея».