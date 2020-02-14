Дети звезд самого популярного юмористического шоу Украины «Квартал 95» нередко идут по стопам родителей, пробуя себя на сцене

Politeka.net собрала подборку ярких фотографий подросших детей кварталовцев. Некоторые из них успели и сами стать звездами.

У Евгения Кошевого двое детей – Варвара и Серафима. И пока малышка Серафима подрастает, ее старшая сестра успешно покоряет украинскую сцену. Варя Кошевая стала звездой ряда шоу, среди которых «Рассмеши комика», «Лига смеха» и «Голос. Дети». В «Голосе» Варя стала суперфиналистом.

У главы Женского квартала Елены Кравец трое детей: старшая дочка Мария и двойняшки Ваня и Катя, которых звезда родила в 2016 году. Старшая дочка занимается танцами. Девочка уже взрослая, поэтому живет отдельно от родителей.

Юрий Корявченков, известный под псевдонимом Юзик, имеет троих детей: сына Андрея и дочек Маргариту и Марианну. В одном из интервью маленький Андрей рассказывал, что мечтает стать добрым мэром. Его папа, как мы знаем, в 2019 году стал народным депутатом.

У художественного руководителя Студии «Квартал 95» Александра Пикалова есть 14-летний сын Михаил, а у Юрия Крапова – сын Константин.

У Степы Казанина двое детей. Старший сын Степан учится в Москве, а младший сын Петр живет с отцом.

«Тамбовский волк» Валерий Жидков отец двух прекрасных дочерей. Кстати, крестным отцом старшей дочери Елизаветы является его коллега по «Кварталу» Александр Пикалов. Младшей дочке Софии 5 лет.

Юрий Ткач, которого пригласили в Вечерний квартал после ухода Владимира Зеленского в политику, счастливый отец маленькой Лизы. Ткач охотно делится фотографиями своей маленькой принцессы в соцсетях.

Напомним, что дочь Кошевого из Квартал 95 поразила внешностью: "И не скажешь, что ей всего...".

Politeka сообщала, что Елену Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре: "Как рыба в воде".

Также Politeka писала про красоток-дочерей Кравец, Брежневой и Поляковой, которые поразили сходством с мамами: «молодые копии».