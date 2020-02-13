Внук легендарной российской исполнительницы Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал красавицу-жену в преддверии праздника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Маленький приятный сюрпризик не может не обрадовать любимую) советую всем, кто хочет быстро намутить букет с доставкой прямо к подъезду», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Пресняков позирует вместе со своей возлюбленной на фоне громадного букета цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«такие красивые», «какая нежность», «бомба фотка – оба счастливы», «шикарная пара», «такие красивые», - пишут они.

Как сообщалось ранее, жена внука российской примадонны Аллы Пугачевой, Алена Преснякова, опубликовала видео, которое довольно откровенное .

На кадрах супруга Никиты Преснякова, которая является моделью, позирует на пляже с подругами.

Девушки находятся у воды и пальм в разных купальниках. Посередине, в розовом купальнике, стоит та самая Алена.

Девушки красиво выгинаются, демонстрируя идеальные стройные фигуры.

Алена в модных очках смотрит в камеру, а потом поднимает глаза к небу. При этом ее подруга гладит ее, приподнимаясь от талии к груди.

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