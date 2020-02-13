София Ротару продолжает удивлять своей внешностью, ведь ей 72, а она выглядит не на свои года

Сергей Лавров, концертный директор артистки, заявил, что все предположения, которые пишут в прессе - это бред. Об этом он рассказал "КП".

Менеджер добавляет, что певица просто соблюдает режим питания, что дает ей такой эффект. Она это делает перед каждым большим концертом. При этом Ротару страдает, ведь ее любимое блюдо - жареная картошка, а ее во время диеты нельзя.

"София Михайловна очень красивая женщина, многим интересно, как ей удается на протяжении стольких лет влюблять в себя миллионы. Перед каждым большим концертом она переходит на особый режим питания, - рассказал журналистам Лавров. - Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки", - заявил директор Ротару.

Опытные хирурги в свою очередь заявляют, что секрет Ротару в том, что у нее хорошая генетика, что дополнена достижениями современной медицины.

Ранее мы сообщали, что снимок Софии Ротару, где видно, что она очень сильно постарела, опубликовала сестра Аурика Ротару.

На фото София позирует рядом с молодым мужчиной в костюме и белой рубашке. Лицо, как всегда, выглядит довольно молодо для своих лет, но фанаты обратили внимание на руки знаменитости. Они уже имели постаревший вид.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"София Михайловна, года берут свое, только без обид", "Самая красивая несмотря на года. Смотрю и не насмотрюсь".

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