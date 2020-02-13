Такого просто не может быть!

В интернет-сети ажиотаж из-за снимков мамы певца Дана Балана, которая чрезвычайно похожа на исполнительницу Тину Кароль

Как сообщает Politeka, фотография размещена на странице «Голос страны» в Instagram.

«В социальных сетях появляются комментарии о том, что Тина Кароль и мама Дана Балана очень похожи», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети начали активно высказывать свое мнение прямо под снимком.

«Тина красивее», «похожи только тем, что блондинки», «очень похожи», «очень очень», «Обе очень красивые и талантливые», «да, реально похожи», «Реально немного похожы!!!», «А я давно твердила в комментах, Дан нашел будушую жену, очень схожею со своей мамой, скажу вам что не только внешне, но и душой, а также Людмила была ведущей детской песенной програмы,еще в начале 2000,если не раньше, и также сама поет. Вот только бы, им самим дойти до алтаря», - пишут они.

Как сообщалось ранее, интернет всколыхнуло известие о девушке молдавского певца, тренера шоу «Голос країни-10» Дана Балана.

Вопреки распространенному мнению, ею оказалась не певица Тина Кароль. Накануне СМИ сообщили, что исполнитель закрутил роман с 20-летней студенткой из Харькова Анастасией Соломахой.

Девушка является студенткой факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Анастасия увлекается танцами, а в прошлом году стала «Мисс университета».

Напомним, что в начале февраля в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль прильнула к знаменитому украинцу, Балану пора ревновать: «Неплохая пара».

Также Politeka писала про десять секретов Тины Кароль, которые расскажут о ней много интересного: "Дану Балану на заметку".