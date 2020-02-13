Украинская модель Алла Костромичова решила показать поклонникам идеальную фигуру, которой ее наградила природа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Нью-Йорк вдохновил, немного веселья под дождем…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Костромичева позирует в откровенном зеленом платье, которое подчеркивает ее идеальные формы. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Нереальная», «богиня!»,»вау!», «нереально круто», «шикарная», «очень, очень классное видео – супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом

Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе.

"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.

Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

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