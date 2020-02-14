В сети появились архивные фото звезды «Квартала 95» Елены Кравец

Снимки опубликованы на фан-странице артистки в Instagram.

«Фото ещё с тех времен, когда Лена работала в Макдональдсе», - написано в посте.

На снимках юная Кравец запечатлена в форме работников популярного фастфуда.

«Вильна каса», «Ну, Лена, чем старше, тем красивее становится», «С годами она становится только красивее», «Хорошенькая», - пишут в комментариях пользователи сети.

Как известно, Елена Кравец рассказывала, что в юности подрабатывала в McDonald’s.

«Мой первый опыт был в McDonald’s, единственном ресторане, который открылся тогда в Кривом Роге. По тем временам зарплата там была неплохая. Я торговала сєндвичами, да. Я работала два дня, потому что пошла сразу на позицию менеджера. Но иногда, когда начинался «раж», есть такой термин, тогда выходили все, менеджеры также. Поэтому мне это знакомо и не вижу ничего в этом плохого», - призналась артистка.

Напомним недавно Елена Кравец удивила поклонников новым амплуа.

Женщина появилась за стойкой Одесского бара Central Bar, который принадлежит ее коллеге по «Танцам со звездами» Даниэлю Салему. Видео работы Кравец появилось на фан-аккаунте в Instagram.

На серии видео видно, что Кравец на время стала барменом в ресторане своего знакомого. Она учится делать различные фишки барменов и даже делает для своих друзей классический шот «Зеленый мексиканец».

«Как рыба в воде», - подписали видео авторы идеи.

На данный момент неизвестно, в рамках какого проекта Елена решила стать барменом, но судя по видео, ей эта роль очень понравилась. Поклонники артистки тоже оценили таланты Кравец.

Как известно, Елена Кравец является административным директором «Студии квартал 95». При этом у нее есть много личных проектов. Она участвовала в проекте «1+1» «Танцы со звездами», стала дизайнером одежды для беременных, снималась в фильмах и рекламе. Долгое время Кравец являлась единственной женщиной в команде «Квартала 95». В 2018 году она стала звездой нового шоу от Студии – Женского квартала, в рамках которого были собраны украинские женщины-комики.

Напомним, что Елена Кравец откровенно призналась, как пустилась во все тяжкие: "Протусила до утра".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни: неожиданные кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что Кравец засветилась в жарких объятиях известного украинца: "Ничего себе!".