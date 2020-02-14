12-летняя Алиса Ревва, дочь известного российского комика Александра Реввы, который выступает в «Comedy Club» под псевдонимом Артур Пирожков, показала, чем ее наградила природа

Как передает Politeka.net, девушка провела новогодние каникулы в тропической стране и с радостью делилась в своем микроблоге в Инстаграм фото с роскошного отдыха. На одном из кадров, Алиса предстала в крохотном купальнике в бассейне. Она позировала на разноцветном надувном матрасе в форме крыльев. Алиса вытянула ножки вперед, а руки расставила в стороны, посветив стройной и юной красотой на камеру.

На другом снимке дочь Пирожкова позировала в купальнике на белоснежном песке у кромки лазурного океана. Еще совсем немного и Алиса "переплюнет" маму - Анжелику Ревву, которая без тени смущения хвастается шикарными формами в соблазнительных нарядах в соцсети.

На третьем фото Алиса предстала в "воздушном" белом платье, за что девочку тут же назвали "ангелом". Она распустила волосы, украсив красным цветком.

Пользователи засыпали дочь Пирожкова комплиментами в комментариях. Да что там, даже сам Пирожков не выдержал и оставил отзыв: "Какая ты красивая❤️", - написал артист.

"Какая красота 😍😍😍 и маленькая принцесса 👍🏻👍🏻👍🏻"

"Лазурный цвет,прелесть!!!Глаз не могу отвести👍👍👍"

"Ангел 🔥"

"Алиса Ревва королева 👸🏼 😍"

"Ты крутая 🔥❤️"

"Не боишься?"

Отметим, Александр и Анжелика поженились в 2007-м, в этом же году у них родилась Алиса, а еще через четыре года вторая дочка Амели.

Ранее мы сообщали, жена Пирожкова не постеснялась показать на публике жаркий поцелуй с супругом. Анжелика поделилась в Инстаграм кадром, на котором Александр притянул ее к себе. Поклонники пришли в неописуемый восторг от такого искреннего и пламенного проявления чувств.

"Очень интеллигентный, культурный поцелуй получился😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибо.. старались 🙏🏼"; "Хочется сказать - завидую,но нет пойду с мужем поцелуюсь💟Счастья Вам с Александром🌹🌹🌹"; "Теперь Вы должны жениться 😂😂😂в пятый кажется раз😂😂😂", - писали в комментариях.

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