Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая покрасовалась в необычном наряде

Телеведущая часто делится снимками, позируя в разных локациях, пишет Politeka.net. Так, несколько часов назад красотка позировала в сети кинотеатров "Оскар".

Модель предстала в топе золотого цвета. Наряд обтянул ее грудь. Необычным крой топа был тем, что концы ткани, украшающей его, спускались до щиколотки Екатерины.

Черные кроткие брюки держались на талии звезды, подчеркнув ее стройность. Осадчая обула черные туфли-лодочки. Завершили ее образ аксессуары: берет с золотистым украшением и крупные серьги.

Выглядела телеведущая замечательно, она улыбалась и была непринужденной.

"Светский темп растет ближе к выходным :) вы уже готовы ко Дню всех влюбленных? Какие последние приготовления? 😎❤️", - подписала фото Осадчая.

За 11 часов пост собрал почти 14 тысяч лайков и много комментариев.

"С праздником всех!!! Любви, счастья и благополучия!!! Катерина, всегда восхищаюсь Вами, прелесть, как хороша)))❤️🍸", "Очень красивая и стильная) )))", "Куплю себе любимой клубничку в шоколаде и розовый шарик сердечком ! Сяду в свою теплую машину и уеду на залив полюбоваться природой ....💖", "Красотка", "Никак, поцелую родных, близких, на словах, голосовыми сообщениями", "Сногсшибательно наряд непревзойденный", ""Никаких 🙈 Вообще не празднуем. Как хочется праздника и проявления эмоций, то надо это делать постоянно, а не ждать одного дня в году", "🌷 Фантастически 🌺 хорошая богиня Катя 👑 Фантастически 🌼мила! Фантастически сексуальная! Очень классная 👍 красавица 👑🌞 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💝 "," Красотка, лучшая ведущая ❤️ очень вас люблю "," очень хорошая, стильная, умная, обаятельная !!! "," очень хорошо и стильно ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ "," вам подходит "," Хорошая ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая предстала в синем длинном платье. Наряд имел большое декольте, практически до пупка. Из-за нескромного выреза, немного проглядывалась грудь украинской знаменитости.

Также на юбке платья был большой разрез, благодаря которому открылась стройная длинная ножка Кати.

Напомним, Осадчая без макияжа поразила видом на борту самолета

А еще Politeka писала, что ненакрашенная Осадчая удивила пилотов самолета, от звезды такого не ожидали

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