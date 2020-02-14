Шоумен Дмитрий Шепелев в интервью рассказал об отношениях с бывшей гражданской женой Жанной Фриске

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Youtube-канал Ксении Собчак (для просмотра видео прочитайте до конца)

Скандальный телеведущий Дмитрий Шепелев дал интервью российской журналистке и светской львице Ксении Собчак. Дмитрий, в частности, ответил на вопрос Ксении об отношениях с бывшей гражданской супругой, певицей Жанной Фриске.

Так, Шепелев признался, что задавал себе этот вопрос и не знает, как сложились бы их отношения, если бы Жанна не умерла от рака.

"Потому что я знаю ее очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой, женой, поэтому я не могу до конца по-настоящему ответить на этот вопрос", - сказал Дмитрий.

Шепелев признался, что ценит память о Жанне и свою прежнюю жизнь, однако не собирается жить ею. При этом Шепелев не скрывает от своей новой избранницы Екатерины, что ценит прошлое: "Я не скрываю от Кати, что ценю свою прежнюю жизнь и то, что было в ней".

Также он добавил, что сильно изменился после смерти Жанны.

"Это меня научило и переломило так, что я чувствую себя другим человеком. Я благодарен за это. Но я не хочу жить прежней жизнью", – сказал Шепелев.

Отметим, что под видео появилось много негативных комментариев относительно Шепелева.

"Мне он кажется скрытым тираном : внешне для окружения идеальный, правильный, милый, а в внутри зло", "Мерзкий типок. Врёт, выкручиваться , хочет показаться правильным и добрым - но все ложь", " Создаёт впечатление очень хитрого человека", " Скользкий......Жанну он не любил,точно....иначе не сомневался бы, были бы они вместе или нет"

Напомним, что экс-супруг Фриске и ведущий скандальной программы "На самом деле" живет с Екатериной Тулуповой, с которой они воспитывают двоих детей. Дмитрий не слишком распространяется о личной жизни.

Также отметим, что поводом для новой волны пересудов, кроме перманентных войн с семейством Фриске из-за сына Платона, стал новый роман телеведущего.

Дмитрий старается поменьше внимания обращать на хейтеров, и после смерти Жанны в 2015 году от рака мозга полностью посвятил себя воспитанию сына и работе. Более того, в последнее время у него все отлично и в сердечных делах.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

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