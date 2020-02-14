Герцоги Сассекские Гарри и Меган уволили 15 сотрудников и закрыли офис Букингемском дворце

Это верный признак того, что пара и их сын Арчи вряд ли когда-либо вернутся в Великобританию, чтобы жить. Хоть ранее они заявляли, что будут жить на два дома - Англию и Северную Америку. Теперь же, скорее всего, они будут приезжать в Англию только, чтобы погостить у родственников, передает Politeka.net со ссылкой на британские СМИ.

Герцог и герцогиня Сассексские лично передали новость персоналу в январе после объявления о том, что они сложили с себя королевские полномочия.

Увольнение всех сотрудников стало последним шагом Гарри и Меган после сенсационного объявления о переезде в Северную Америку и намерении отказаться от королевских привелегий, как и от королевского бюджета.

13 февраля Букингемский дворец заявил, что не комментирует кадровые вопросы, но, как можно понять из сообщения, старшие члены королевской семьи, в том числе королева, принц Чарльз и принц Уильям, в курсе о закрытии офиса и увольнениях.

"Учитывая их решение отступить, офис в Букингемском дворце больше не нужен. Хотя детали все еще дорабатываются и предпринимаются усилия по передислокации людей в королевской семье, к сожалению, будут некоторые увольнения", - заявил источник изданию "Mail".

В частности, среди тех, кто потерял работу, - личный секретарь пары Фиона Мсилхем, хотя она прикомандирована к Министерству иностранных дел, и их опытный руководитель по связям с общественностью Сара Латам.

Ранее мы сообщали, до скандала Гарри и Меган часто видели в компании с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон. Их даже называли "великолепной четверкой".

Однако, после отъезда герцогов Сассекских Уильяму и Кейт пришлось в срочном порядке обзавестись новыми "компаньонами". По всей видимости, ими стали принц Чарльз и его жены Камилла Паркер-Боулз. Их вчетвером недавно видели во время визита в оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо.

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