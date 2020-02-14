Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая в 2017 году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова

Оба активно ведут странички в Инстаграм, и 14 февраля решили поздравить друг друга с Днем святого Валентина, пишет Politeka.net.

Катя Осадчая опубликовала серию ярких, милых и очень личных фото с мужем. Снимки были сделаны, как во время эфиров, так и во время различных путешествиях.

На всех фото пара выглядит очень счастливой, и без стеснения этого слова, идеальной. Екатерина и Юрий целовались и обнимались, что подчеркивало теплоту их взаимоотношений.

"Любовь - это не один день в году, это ежедневная радость 😆 пусть в вашем сердце День святого Валентина живет круглый год ♥ ️ а сегодня пусть будет еще одним хорошим поводом тысячу раз сказать «я тебя люблю»", - подписала снимки Осадчая.

Супруг также не встал в стороне и опубликовал снимок с Катей.

На фото телеведущая позирует в красной шляпке, закинув волнистые волосы набок. А Горбунов в пиджаке, рубашке и бантике, находился чуть позади. Пара смотрела в камеру и улыбалась.

"С Днем Святого Валентина !! ❤️❤️❤️ Только любовь правит миром !! Цените ее!", - подписал снимок Юрий.

Оба поста за час собрали в общем более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие же вы с Юрием милые ❤️❤️😍😍 с праздником!", "Катя с ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА😍", "Ну отбить у жены мужа....такая себе победа", "Вы прелестны!!!", "Во Очень Классная Пара♥ Счастья Вам И Большой Любви Навсегда😘", "Катя прекрасна ✨", "С Днем Св. Валентина вас😘💓💓", ""Очень хорошие! Любви вам на всю жизнь! 😍❤️❤️❤️❤️", "Волшебные 💗 Счастье Вам💞❤️🌺", "Вы классные !!! ❤️", "лучшая пара влюбленных Украини))", "Пара которая вызывает только восторг! ❤️ "," Вы дарите нам столько света! ✨ Пример искренней любви ... »,« любви вам на долгие годы !!! 🙏❤️😉 "," очень хорошо 💛 "," очень хорошие! С праздником! ", - написали пользователи сети.

Отметим, в 2017 году Катя Осадчая родила от Юрия Горбунова сына Ивана. 18 февраля ребенку исполнится три годика.

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