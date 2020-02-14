52-летний певец Филипп Киркоров настроил против себя верующих россиян, презентовав провокативный клип на песню "Романы"

Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, а также YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Клип снимали в католическом храме. Киркоров выступил в роли священника, а его искусительницей стала молодая красавица, которую сыграла актриса Екатерина Варнава. Всеобщее помешательство на греховных мыслях коснулось и монахинь, устроивших дикие танцы в соблазнительных боди.

Своим клипом Киркоров устроил настоящий переполох в сети. Одни расхвалили артиста за неуемный креатив, другие пожурили за "перебор" с развратом.

"Костюмером, я так понимаю, был сам Киркоров. Спустился в среду на завтрак, заодно и клип отснял :)"

"Супер💥💥😍 Филипп лучший! Монашки всё-таки уберегли его от греха))"

"Агнец Божий и ногастая дьяволица!"

"Вам не кажется , что это перебор ? Церковная тематика здесь не уместна" - "согласна. Ка*ец перебор. Даже не приятно" - "Вроде клип танцевальный такой. Но какое то ощущение после просмотра монашек не очень" - "тоже не понимаю к чему монашки в чулках 🤔" - "я тоже подумала, что это как мракобесие какое-то... без клипа, сама песня - нормальная, а вот клип - неее..." - "почитайте Декамерон. Монашки будь здоров грешили и друг с другом и с пастушками! Да и не Филипп первым тему развратных монашек обыграл, все уже было до него. ❤️"

"Это полный пи...ц куда мир катится ничего в людях святого не осталось!!! ❤️❤️"

"Фил, не зашло......🤢"



"Гори в аду!"

Ранее мы сообщали, Киркоров оконфузился на церемонии вручения премии "Оскар". Артист сидел недалеко от голливудских знаменитостей Бредом Питтом и Леонардо Ди Каприо и вел онлайн-трансляцию для своих фанатов. Питт согласился на совместный снимок с Киркоровым, а вот Ди Каприо умело увернулся от селфи с певцом. К такому повороту событий жизнь не готовила российскую звезду.

Напомним, Киркоров удивил поведением на «Оскаре», достал даже Брэда Питта.

Как сообщала Politeka, Басков и Киркоров высмеяли позорное поведение верного любителя Путина: "Зло будет наказано!".