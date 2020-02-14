38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак взбудоражила откровенным фото с подружками в День святого Валентина

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась в своем микроблоге в Инстаграм смелым снимком, степень разврата которого зашкаливает. В кадре мы видим трех красавиц топлес, сидящих на морском берегу на коленях. Из одежды на них только парео. Ксения предстала посередине. В блондинке слева пользователи узнали певицу Глюкозу.

Особенно сколыхнула публику пикантная деталь: девушки прикрывают грудь друг друга руками.

"Отчаянные и отчаявшиеся" ... #моявалентинка ❤️❤️❤️", - подписала кадр Собчак.

Фото вызвало переполох в сети. Одни комментирующие пришли в восторг от огненных красавиц, другие накинулись на Собчак, обсуждая ее бюст и внешность в целом.

"🔥🔥 огнище !"

"это Муженек фоткал -Костик Богомолов ! Любитель он -голых на сцене👍 и поедания кака...шек🤣😍😂Крутые Собчак+Богомолов 🙊"

"Ох, ни хрена себе!!!"

"Ниччо такие... Волны накатывают )))"

"Хорооооошая валентинка 🔥"

"Сериал пора про вас снимать )) великая троица) сис**иси назовём))))🤣🤣🤣🤣🤣🤣"

"Одна грудь убежала)"

"У Ксении самая красивая грудь 😍 натуральная" - "Где вы там грудь увидели?"

"У Глюкозы самые крутые 🔥🔥"

"Не вижу никакого огня , просто 🤮"

"Собчак самая страшная 🤦🏻‍♂️рот ещё свой кривой открыла и накрасила красной помадой 🤬"

Примечательно, что в комментариях отозвалась Глюкоза, признавшись в любви подружкам: "Главное в жизни это поддержка 😂👍🏻❤️ люблю вас мои девочки !"

Ранее мы сообщали, Собчак показала себя без макияжа, повергнув публику в шок - даже ее бывший муж актер Максим Виторган не удержался, чтобы не оставить отклик. Так, Ксения поделилась кадрами из авто, как "подтанцовывает" головой под старый хит группы "Технология". На ее лице ни грамма косметики, а на носу очки.

«Но не забыла сделать губки «уточкой», - комментарий Виторгана набрал 4600 лайков и под ним разгорелась жаркая дискуссия.

Напомним, что Собчак засветила лишнее прямо во время танцев, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак безжалостно прошлась по внешности Канделаки, скандальные кадры: «Выглядит…».

Также Politeka писала, что Максим Виторган ошарашил интимными фото с любовницей прямо в кровати: «Залез сверху и..».