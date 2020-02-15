15 февраля в Украине пройдет второй этап национального отбора на Евровидение 2020.



Артиста, который представит страну на главном песенном конкурсе, отбирают в три этапа: два полуфинала и финал. Politeka.net раскрывает список участников второго этапа. Музыканты покажут все, на что способны, во Дворце культуры КПИ. Лучшие из них встретятся в финале 22 февраля и будут соревноваться за право поехать на Евровидение в Роттердам.

Участники второго полуфинала

Всего на национальный отбор пригласили 16 исполнителей — по восемь участников в каждом полуфинале. Во втором этапе артисты будут выступать в таком порядке:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure — объединение украинской группы MOONZOO, работающей в электронном жанре Sad Dance, с рэпером F.M.F. Sure из США. Будут исполнять песню “Maze”.

2. FO SHO — хип-хоп группа, которую в 2019 году создали три сестры-афроукраинки (Бетти, Мариам и Сиона Эндале). В своих песнях они отражают свое богатое мультикультурное наследие. На конкурс девушки приготовили песню “BLCK SQR”.

3. Элина Иващенко — покоряет музыкальный Олимп с пяти лет. Победила в двух крупнейших вокальных шоу Украины: "Голос. Дети" и "Х-фактор", получила Гран-при фестиваля "Черноморские игры 2018". Песня — “Get up”.

4. Александр Порядинский — украинский певец и композитор, сам пишет песни, самый молодой победитель шоу "Х-фактор". Выступит в Национальном отборе со своей песней “Savior”.

5. Алена Левашева (Garna) — сольная певица, автор песен, вокалистка симфонического оркестра Prime Orchestra и каверпроекта Manera. Выйдет на сцену с композицией “Who We Are?”.

6. Андрей Хаят (KHAYAT) — певец, представитель редкого жанра фолктроника. Был полуфиналистом Нацотбора в прошлом году. После конкурса выпустил свой первый альбом “KHMIL'”. Для Евровидения он написал песню “Аll for love”.

7. Владимир Ткаченко (David Axelrod) — уже знаменитый украинский исполнитель, композитор и музыкант. На нацотбор он выбрал песню “HORIZON”.

8. TVORCHI — группа из Тернополя, которая прославилась треком Believe. Песня быстро вошла в топ-10 чартов Google в Украине. Коллектив хорошо встречают даже за границей. На Евровидение они готовы повезти песню “Bonfire”.

Правила Нацотбора на Евровидение 2020, жюри и ведущий

В 2020 году музыканты со всего мира будут сражаться за победу в городе Роттердам, Нидерланды. Евровидение традиционно проводят в три этапа. 12 и 14 мая будут полуфиналы. А 16 мая – финал.



Чтобы показать себя на Евровидении, конкурсантам нужно победить на национальном отборе. Всем участникам на момент первого полуфинала должно исполниться 16 лет.



На конкурс музыканты приезжают с новыми авторскими песнями. По условиям Евровидения допускают только композиции, которые не появлялись в эфире, не публиковали в интернете и не пели вживую до 1 сентября 2019 года.



После прошлогоднего скандала с Maruv, в Украине ввели новое правило Нацотбора. С 2020 года к участию не допускают артистов, которые выступали в России с 2014 года или незаконно посещали Крым. Кроме того, нельзя планировать и афишировать гастроли в России. Если такие нарушения заметят – конкурсанта дисквалифицируют.



В жюри Нацотбора выбрали Андрея Данилко, Тину Кароль и Виталия Дроздова. Вести второй полуфинал будет Сергей Притула.

Где и когда смотреть второй полуфинал

Второй полуфинал начнется в субботу, 15 февраля, в 19:00. Его покажут в прямом эфире на телеканалах “СТБ”, “UA: Культура” и “UA: Перший”. Кроме того, посмотреть национальный отбор можно онлайн на YouTube.

Стоит отметить, что Украина уже на шаг ближе к Евровидению – первый полуфинал прошел 8 февраля. По его итогам в финал прошли три участника: Krutь, Jerry Heil и группа Go-A.

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